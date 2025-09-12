صفعة لـ تل أبيب.. الإمارات تغلق أبواب معرض دبي للطيران أمام الشركات الإسرائيلية

كشفت وكالة بلومبرج، نقلا عن مصدر مطلع، أن الإمارات منعت شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض دبي الدولي للطيران والفضاء المقرر انعقاده أواخر نوفمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن منظمي المعرض أبلغوا الشركات الإسرائيلية عدم إمكانية مشاركتها، في خطوة وُصفت بأنها ذات خلفية سياسية، رغم أن التبرير الرسمي جاء تحت عنوان "نقص المؤهلات المهنية".

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية تلقيها إخطاراً من منظمي المعرض، لكنها امتنعت عن تقديم أي تفاصيل إضافية. فيما نقلت وكالة تاس عن مصدر مطلع أن القرار اتخذ يوم 9 سبتمبر، وهو اليوم نفسه الذي شنّت فيه إسرائيل هجوماً على الدوحة.

وذكرت قناة i24 News العبرية أن الإمارات اتخذت قراراً مماثلاً بمنع الصناعات الأمنية الإسرائيلية من المشاركة في مؤتمر أمني كان من المقرر انعقاده في دبي، مشيرة إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية ومديري الشركات تلقوا الإخطار رسمياً الأربعاء الماضي.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وزارة الدفاع الإماراتية أو المكتب الإعلامي لحكومة دبي بشأن هذه التطورات.