كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"
سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين
إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بقنا بسبب تسريب غاز الكلور
السفير عاطف سالم لـ صدى البلد: اغتيالات إسرائيل عقيدة سياسية.. "العدوان على الدوحة" جرس إنذار .. الحصانة الأمريكية لـ نتنياهو تهدد بانفجار إقليمي
أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة
طارق يحيى: الخطيب أبلغ أعضاء مجلس الأهلي بأن قراره نهائي ولا رجعة فيه
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة
أخبار العالم

مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية

العدوان الإسرائيلي ضد قطر
ناصر السيد

كشف مسئولون إسرائيليون أن رفض جهاز الموساد لتنفيذ خطة اغتيال قادة حماس في الدوحة بواسطة عملاء، هو ما أجبر تل أبيب على تنفيذ العملية بغارة جوية.

وأفادت تقارير إعلامية أن الموساد رفض تنفيذ خطة اغتيال لقادة حماس في قطر، بينما أطلقت إسرائيل صواريخ باليستية من طائرات إف-15 وإف-35 في ضربة أخطأت أهدافها، وفقًا لما ذكره مسئولون أمريكيون وإسرائيليون لصحيفة واشنطن بوست وصحيفة وول ستريت جورنال.

ووفقًا للصحيفة، نشرت إسرائيل ثماني طائرات مقاتلة من طراز إف-15 وأربع طائرات من طراز إف-35، أطلقت صواريخ باليستية من فوق البحر الأحمر بدلًا من التوجه شرقًا نحو قطر وكان الهدف من هذه الخطوة تجنب اتهامات بانتهاك الأجواء العربية.

رصدت أجهزة استشعار أمريكية في الفضاء إطلاق الصواريخ، وحددت الدوحة كهدف. 

وقال مسئولون أمريكيون إن إسرائيل أبلغت البنتاجون بخططها قبل دقائق فقط من الضربة، مما لم يترك لواشنطن وقتًا للتدخل. 

وأكد مسئول دفاعي أمريكي: "كانت الرسالة على وشك الإطلاق لدرجة أنه لم يكن هناك سبيل لإيقافها"، واصفًا الإجراء بأنه "غير مفهوم تمامًا".

صواريخ باليستية ضربة فاشلة لحماس الموساد العملية البرية في قطر إسرائيل جهاز الموساد اغتيال قادة حماس

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

منتخب مصر تحت 20

بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر تحت 20 سنة يختتم استعداداته قبل السفر إلى شيلي

الزمالك

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

اتحاد جدة

اتحاد جدة يفوز 4-2 على الفتح بالدوري السعودي

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر..استمتع باللحظة

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

