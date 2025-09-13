حملة 100 يوم صحة بالإسكندرية قدمت نحو 5.6 مليون خدمة طبية خلال شهرين

تابع أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مؤشرات حملة ١٠٠ يوم صحة للوقوف على عدد المستفيدين من الحملة بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ الإسكندرية، بحسب بيان صادر عن المحافظة، أن الإسكندرية نجحت في تقديم ما يزيد عن ٥ ملايين خدمة صحية مجانية لأهاليها، خلال ٦٠ يومًا منذ انطلاق المبادرة.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية ٥ ملايين و٥٨٧ الفًا و٢٩٧ خدمة وقائية، علاجية وتوعوية.

وأشار إلى تقديم ٤ مليون و٢٠٥ الفًا و٨٧٧ خدمة وقائية تشمل خدمات التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية وكافة الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الأولية وكذلك خدمات مبادرات الصحة العامة متضمنة صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم).

وقد بلغ إجمالي الخدمات العلاجية المقدمة بمستشفيات مديرية الشئون الصحية مليون و ١٦٤ الفًا و٦٤٠ خدمة تشمل الكشف بالعيادات الخارجية وصرف العلاج والعمليات الجراحية وجلسات الغسيل الكلوي وخدمات الطوارئ وجميع الخدمات المقدمة بالمستشفيات.

بينما بلغت الخدمات التوعوية المقدمة من خلال فرق التثقيف الصحي بالمنشآت الصحية والفرق الخارجية المنتشرة في أماكن التجمعات بالمحافظة ٣٠٩ الف ٢٢٦ خدمة مقدمة لجميع الفئات العمرية من الأطفال و الشباب والرجال و السيدات.



وجدير بالذكر متبقي ٤٠ يوماً على انتهاء حملة ١٠٠ يوم صحة “انزل…اكشف.. اطمن بالمجان”.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات الطبية لجميع الفئات المستهدفة.