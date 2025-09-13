قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة لفض الاشتباك في الدوري الممتاز
الأونروا: المجاعة في غزة سببها قيود الإحتلال على المساعدات الإنسانية
قمة نارية في برج العرب.. الزمالك يواجه المصري لحسم صدارة الدوري الممتاز
محافظات

حملة 100 يوم صحة بالإسكندرية قدمت نحو 5.6 مليون خدمة طبية خلال شهرين

أحمد بسيوني

تابع أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مؤشرات حملة ١٠٠ يوم صحة للوقوف على عدد المستفيدين من الحملة بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ الإسكندرية، بحسب بيان صادر عن المحافظة، أن الإسكندرية نجحت في تقديم ما يزيد عن ٥ ملايين خدمة صحية مجانية لأهاليها، خلال ٦٠ يومًا منذ انطلاق المبادرة.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية ٥ ملايين و٥٨٧ الفًا و٢٩٧  خدمة وقائية، علاجية وتوعوية.

وأشار إلى تقديم ٤ مليون و٢٠٥ الفًا و٨٧٧ خدمة وقائية تشمل خدمات التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية وكافة الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الأولية وكذلك خدمات مبادرات الصحة العامة متضمنة صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم).

وقد بلغ إجمالي الخدمات العلاجية المقدمة بمستشفيات مديرية الشئون الصحية مليون و ١٦٤ الفًا و٦٤٠ خدمة تشمل الكشف بالعيادات الخارجية وصرف العلاج والعمليات الجراحية وجلسات الغسيل الكلوي وخدمات الطوارئ وجميع الخدمات المقدمة بالمستشفيات.

بينما بلغت الخدمات التوعوية المقدمة من خلال فرق التثقيف الصحي بالمنشآت الصحية والفرق الخارجية المنتشرة في أماكن التجمعات بالمحافظة ٣٠٩ الف ٢٢٦ خدمة مقدمة لجميع الفئات العمرية من الأطفال و الشباب والرجال و السيدات. 

وجدير بالذكر متبقي ٤٠ يوماً على انتهاء حملة ١٠٠ يوم صحة “انزل…اكشف.. اطمن بالمجان”.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات الطبية لجميع الفئات المستهدفة.

الاسكندرية 100 يوم صحة أحمد خالد محافظ الإسكندرية حملات طبية

