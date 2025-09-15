كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد سيد زيزو، التي لحقت به خلال مباراة فريقه أمام إنبي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خاص.. الأشعة تثبت إصابة زيزو بشد خفيف في العضلة الضامة.. واللاعب قد يلحق بمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة أو المباراة التالية أمام حرس الحدود".

وكشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن وجود حالة استنفار في الأهلي بسبب اصابة اللاعب أحمد سيد زيزو ، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد عبد الباسط : "الأهلي الفترة اللي جاية هيكون في سباق مع الزمن عشان زيزو يلحق بمباراة الزمالك يوم 29 سبتمبر بعد الإصابة أمام إنبي".

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34، لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.