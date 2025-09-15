قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025
قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا
هل الصلاة على النبي بقول صلى الله عليه وسلم ثوابها أقل؟.. انتبه
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد|4 درجات للمخالفات والعقوبات تصل للفصل
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات
هل يحق للزوجة تسمية المولود؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا يزيد المشاكل
ما هو الذكر الذي يفتح لك كل الأبواب المغلقة؟.. ردده بجميع أوقاتك
65 ألف شهيد و164 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة
وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال عام
الأعلى عالميا .. 29.4% من سكان اليابان تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر
بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن إصابة زيزو.. تفاصيل

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الأهلي.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"زيزو كان عاوز يلعب والجهاز الطبي قال مفيش مشكلة يقدر يلعب قبل ما يرجع يشتكي تاني".

وكان قد قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، اشتكى من آلام أعلى الفخذ والضامة، مما دفع الجهاز الطبي إلى استبداله.

وأكد أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي غدًا للاطمئنان على حالته.

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34 لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وسجل أحمد العجوز هدف إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد احتسابها على أليو ديانج لاعب الأهلي لتدخله على لاعب إنبي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع إنبي رصيده للنقطة في المركز السابع.

زيزو الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

ارتفاع جديد .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد