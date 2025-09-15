إعلامي يكشف مفاجأة بشأن إصابة زيزو.. تفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الأهلي.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"زيزو كان عاوز يلعب والجهاز الطبي قال مفيش مشكلة يقدر يلعب قبل ما يرجع يشتكي تاني".

وكان قد قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، اشتكى من آلام أعلى الفخذ والضامة، مما دفع الجهاز الطبي إلى استبداله.

وأكد أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي غدًا للاطمئنان على حالته.

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة النادي الأهلي وإنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34 لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وسجل أحمد العجوز هدف إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد احتسابها على أليو ديانج لاعب الأهلي لتدخله على لاعب إنبي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع إنبي رصيده للنقطة في المركز السابع.