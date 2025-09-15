احمد موسي يكشف مفاجأة هامة في كلمة الرئيس السيسي اليوم

أكد الإعلامي أحمد موسى إلى أن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية تحدث لأول مرة عن وجود تهديد لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، كما أن نتنياهو مجرم الحرب يهدد العلاقات العربية والإسلامية مع أمريكا، لأنه يجر معه أمريكا.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد ، أن أمريكا ليست وسيطاً محايداً، وأن أي نظرة عربية وإسلامية وعالمية تراها غير عادلة.

وأوضح احمد موسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث خلال فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن إنهاء كافة الحروب قبل حلول سبتمبر الحالي، لكنه فشل في وقف أي حرب.

وتابع: البيان الختامي دعا إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، لأن إسرائيل ترتكب جرائم لابد من مواجهتها كما أنها لا تلتزم بمواثيق الأمم المتحدة.