نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
مصطفى بكري: العقيدة الوطنية للقوات المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الفوضى
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على 3 قرى جنوب لبنان
بعد آخر تحديث.. لو عايز تعرف مقر لجنتك الانتخابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزمالك يفوز على القناة ويواصل انتصاراته في دوري اليد

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره القناة بنتيجة 34 - 18 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة بمسابقة دوري المحترفين لكرة اليد على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك.

ونجح الزمالك في التقدم على منافسه في الشوط الأول بنتيجة 19 - 8 ثم واصل الكوماندوز تفوقهم في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 34 - 18 .

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة غدًا أمام طلائع الجيش على صالة عبدالرحمن فوزي بالقلعة البيضاء.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من:حسن يسري رئيساً للجهاز، فرانك موريس مديراً فنياً، محمد عبدالسلام ريشة مدرباً مساعداً، محمد رمضان هتلر مدرباً، أحمد خشبة مديراً إدارياً، د. محمد أشرف طبيباً للفريق، أحمد صلاح مدرباً للأحمال، شريف حسين أخصائي تدليك، محمد علي مسئولاً للمهمات.

الزمالك لكرة اليد الزمالك القناة دوري المحترفين لكرة اليد

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

ماهر فرغلى

ماهر فرغلى : جماعة الإخوان تدير شبكة معقدة في بريطانيا وتستهدف مصر ضمن مشروع دولي مشبوه

محمود محي الدين

محيي الدين: مصر تتبنى إنشاء منتدى للمقترضين لتعزيز التعاون أمام مؤسسات التمويل الدولية

غزة

محلل فلسطيني: إسرائيل تمارس إبادة جماعية في غزة وتسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

