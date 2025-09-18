الزمالك يفوز على القناة ويواصل انتصاراته في دوري اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره القناة بنتيجة 34 - 18 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة بمسابقة دوري المحترفين لكرة اليد على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك.

ونجح الزمالك في التقدم على منافسه في الشوط الأول بنتيجة 19 - 8 ثم واصل الكوماندوز تفوقهم في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 34 - 18 .

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة غدًا أمام طلائع الجيش على صالة عبدالرحمن فوزي بالقلعة البيضاء.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من:حسن يسري رئيساً للجهاز، فرانك موريس مديراً فنياً، محمد عبدالسلام ريشة مدرباً مساعداً، محمد رمضان هتلر مدرباً، أحمد خشبة مديراً إدارياً، د. محمد أشرف طبيباً للفريق، أحمد صلاح مدرباً للأحمال، شريف حسين أخصائي تدليك، محمد علي مسئولاً للمهمات.