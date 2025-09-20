فتح حركة المرور على الدائري الإقليمي من الزراعي باتجاه السويس اليوم

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فتح الحركة المرورية في أجزاء من الطريق الدائري الإقليمي اعتبارًا من اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والصيانة، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد وتيسيرًا على المواطنين.

وأكد الوزير أن الحركة ستفتح أمام القادم من طرق (القاهرة/الإسكندرية الزراعي، شبرا/بنها، بنها/المنصورة، بنها/الزقازيق) في اتجاه طريق السويس الصحراوي، وذلك في المسافة من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوي.

كما أشار إلى استمرار فتح الاتجاه الآخر من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي، بحيث تكون الحركة في الاتجاهين من تقاطع الإقليمي مع القاهرة/السويس وحتى تقاطعه مع الإسكندرية الزراعي، بينما تستمر الحركة في اتجاه واحد فقط في المسافة من تقاطع الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطع الإسكندرية الصحراوي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة أعمال تطوير الطريق، والتي تشمل تحويل الرصف الأسفلتي إلى رصف خرساني لتحمل الكثافات المرورية العالية وتأمين سلامة مستخدمي الطريق، إلى جانب تنفيذ إجراءات لزيادة عوامل الأمان والسلامة عبر النيوجرسي والعلامات الإرشادية والتحذيرية. كما شدد على استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لإجراء تحليل عشوائي لسائقي الشاحنات والميكروباصات على هذا الطريق وكافة طرق الجمهورية.

