قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق الدراسة في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 9 محافظات

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن انطلاق الدراسة في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في  9 محافظات.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو أول بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارات الثلاث، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلقت الدراسة في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بعدد من المحافظات المستهدفة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراكز قائمة داخل مبانٍ تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تجهيزها وتشغيلها بما يضمن توفير بيئة تعليمية وتنموية آمنة وملائمة للأطفال.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للبروتوكول الذي تم توقيعه في أكتوبر 2024، ويستهدف تشغيل 47 مركزًا موزعة على 9 محافظات هي "الإسماعيلية، البحيرة، الوادي الجديد، قنا، سوهاج، أسوان، الدقهلية، المنوفية، الشرقية" .

ويعكس هذا التعاون التزام الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل المشترك من أجل تطوير القرى الأكثر احتياجًا وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، وقد نجح التحالف الوطني، خلال أقل من عام واحد، في إتمام مهمة الإسناد والتشغيل، ليحتفل اليوم مع أبناء مصر ببدء الدراسة داخل هذه المراكز.

وقد تمت إدارة وتشغيل هذه المراكز من خلال مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتشمل: " صناع الخير، صناع الحياة، حياة كريمة، راعي مصر، أسقفية الخدمات المسكونية، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية الأورمان، جمعية رسالة، جمعية رعاية مرضى الكبد، مصر الخير"، كما قامت بعض الجمعيات القاعدية ومنها جمعية الشبان العالمية، جمعية منتدى شباب البلينا، جمعية تنمية المجتمع بالحرجة بحري، جمعية الزهراء للتنمية، جميعية أبناء البلد لتنمية المجتمع تحت إشراف هذه المؤسسات الأعضاء، بتشغيل عدد من المباني بما يعكس قوة وتكامل الجهود تحت مظلة التحالف الوطني.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن ما تحقق اليوم هو نموذج واضح للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني، حيث تواصل مؤسسات التحالف جهودها في تطوير مراكز تنمية الأسرة والطفولة وتوفير خدمات تعليمية وتنموية متكاملة للأطفال والأسر، بما يعزز استقرار المجتمع ويحقق رؤية الدولة للتنمية الشاملة.

وتحقق هذه المراكز عدداً من الأهداف منها توفير بيئة آمنة ومحفزة للطفل من عمر 4 إلى 6 سنوات من خلال توفير خدمات تعليمية واجتماعية ونفسية وترفيهية عالية الجودة تلبي احتياجات الطفل في المراحل العمرية الأولى، وتمكين الأسرة من خلال تقديم الاستشارات والتدريب اللازمين لتعزيز قدرات الأسر على تربية أطفالهم ورعايتهم، فضلا عن دعم التنمية المجتمعية من خلال إشراك المجتمع المحلي في إدارة وتشغيل هذه المراكز، وبناء شراكات فعالة بين مختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال من خلال تطبيق أحدث المعايير العالمية في مجال رعاية الطفولة المبكرة.

الأسرة والطفولة وزارة التضامن الاجتماعي حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

ترشيحاتنا

غزة

الغزاويون يأملون في إسهام الاعتراف بالدولة الفلسطينية بوقف إطلاق النار

غزة

20 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 15 بغزة

الدكتور عصام الحموري

عقوبات تصل إلى 15 عامًا.. الجرائم الإلكترونية خطر متصاعد يهدد المجتمع

بالصور

كنز غذائى.. فوائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد