الأردن: إعادة فتح جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين

أعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية أنه تم إعادة فتح جسر الملك حسين اليوم /الاثنين/ وجرى تفويج المسافرين بشكل جزئي.

وأوضحت الإدارة - في بيان اليوم - أنه بخصوص يوم غد /الثلاثاء/ يرجى متابعة وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة قرار فتح الجسر أو إغلاقه.

كانت مديرية الأمن العام الأردنية قد أعلنت يوم /الخميس/ الماضي إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر الكرامة من الجانب الفلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.عقب عملية إطلاق نار في محيطه أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.

