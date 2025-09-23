قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر للرزق.. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب
خالد طلعت تعليقًا على تجاهل بيراميدز: "استقيموا يرحمكم الله"
القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محامي نقض: المحاكمات عن بعد خطوة متقدمة لتطوير النظام القضائي.. فيديو

المحاكمات
المحاكمات
البهى عمرو

أكد المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن فكرة المحاكمات عن بعد تمثل خطوة متقدمة نحو تطوير النظام القضائي المصري، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف المستشار سمير عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المحاكمات عن بعد قد تأخرت كثيرا في مصر مقارنة بالدول الأخرى، التي طبقت هذا النظام بنجاح في السنوات الأخيرة.

وأكد المستشار عبد الغفار أن المحاكمات عن بعد توفر العديد من الفوائد، من أبرزها تسريع الإجراءات القضائية، وتقليل التكاليف، وتخفيف العبء الأمني والمادي على الدولة.

وقال: "الموضوع مطبق في دول الخليج، مثل السعودية والإمارات، ونحن يجب أن نواكب هذه التطورات لضمان كفاءة النظام القضائي المصري".

وشدد على أهمية تجهيز البنية التحتية اللازمة لهذا النظام في مصر، مثل ضمان الاتصال الآمن والمشفر وتدريب الكوادر القضائية بشكل كافٍ.

وأوضح أنه في الوقت الحالي يتم تطبيق محاكمات عن بعد بشكل محدود، مثل إجراءات الحبس الاحتياطي، حيث يمكن للمتهم حضور الجلسات عبر الفيديو، لكن تطبيق هذا النظام على نطاق أوسع يتطلب تجهيزات فنية وأمنية دقيقة.

وأشار عبد الغفار إلى أن المحاكمات عن بعد ستساعد أيضا في ضمان حقوق الدفاع بشكل أكبر، مع تسريع الفصل في القضايا، وهو ما يعد من أهم أهداف تطوير النظام القضائي.

واعتبر أن هذه الخطوة تواكب العصر وتساعد في تجنب التأخيرات التي قد تحدث في المحاكم التقليدية، مما يساهم في تحسين العدالة وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم بسرعة وفاعلية.

المحاكمات القضائي المصري قناة صدى البلد صدى البلد

