قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر للرزق.. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب
خالد طلعت تعليقًا على تجاهل بيراميدز: "استقيموا يرحمكم الله"
القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية.. تركيب 50 وصلة مياه منزلية بالمجان في أبو حماد

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

أشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.

ومن جانبه أشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر إحتياجاً بمركز ومدينة أبو حماد وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

وتم الإنتهاء من توصيل عدد 50 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر إحتياجاً بقري ( الملاك - العباسة – منشأه العباسة – الحرية ) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم إختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة واصحاب الامراض المزمنة وذوى القدرات والهمم، وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.

الشرقية محافظ الشرقية للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يتفقد المعاهد الأزهرية ببنها في بداية العام الدراسي الجديد

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء دار الصفا لرعاية الأيتام بحي غرب

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء دار الصفا لرعاية الأيتام

هدايا وزى مدرسي مجانى لزى الهمم بمطروح

خدمات طبية علاجية مجانية وزي وشنط مدرسية لذوي الهمم بمطروح

بالصور

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى
كارولين عزمى
كارولين عزمى

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد