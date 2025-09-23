الخارجية الأمريكي: لا وجود لدولة فلسطينية إلا عبر مفاوضات مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن "الدولة الفلسطينية غير موجودة حاليا، وإن تحققت يوما، فلن يتم ذلك إلا من خلال مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، معتبرا أن الظروف الراهنة تجعل هذا الخيار بعيد المنال.

وأضاف روبيو في مقابلة مع شبكة CBS الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن "قيام دولة فلسطينية أمر مستحيل حاليًا، لأن إسرائيل تخوض حربًا مفتوحة مع حركة حماس".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه حاصر مدينة غزة وعزلها بعدما سيطر على مناطق استراتيجية من الشيخ رضوان، الكورنيش إلى صبرا وتل الهوى.

ذكرت صحف إسرائيلية، أنه وفق التقديرات، فإن أكثر من 600 ألف من سكان المدينة غادروها.

وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع، بارتقاء 19 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 15 في مدينة غزة.

عزز الجيش الإسرائيلي قواته على مختلف الجبهات مع حلول الأعياد العبرية، واستدعى ضباطًا وطلاب دورات تدريبية عسكرية للمشاركة في القتال داخل غزة، بينما تم إرسال قوات أخرى لتعزيز التواجد في الضفة الغربية وخط التماس.

وتوغل الجيش الإسرائيلي بشكل أعمق نحو المناطق الأكثر ازدحامًا بالسكان في مدينة غزة اليوم الثلاثاء، في تذكير مؤلم لسكان غزة بأن اعتراف القوى الغربية بدولة فلسطينية لا يعني نهاية أهوال الحرب مع اقتراب الدبابات.

واصلت إسرائيل هجومها على غزة بعد يوم من تجمع العشرات من قادة العالم في الأمم المتحدة لتبني الدولة الفلسطينية.

قال مسعفون إن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في مدينة غزة.

وقد لاقت إسرائيل إدانة عالمية بسبب سلوكها العسكري في غزة حيث ارتكبت فظائع في أكثر من 65 ألف فلسطيني استشهدوا جميعًا وأكثر.