تحقيقات وملفات

فرنسا تعترف بدولة فلسطين| ومختص بالشأن الفرنسي: الآن حان الوقت

اعتراف فرنسا بفلسطين
اعتراف فرنسا بفلسطين
ياسمين القصاص

في خطوة تاريخية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، اعتراف بلاده الرسمي بدولة فلسطين، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر حل الدولتين المنعقد في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وفي هذا الصدد، يقول خالد شقير ، الصحفي المختص بالشأن الفرنسي، ورئيس جمعيه مصر فرنسا 2000، إن واخيرا تم الاعتراف بفلسطين، بالرغم من ان جميع روساء فرنسا من الجمهوريه الخامسة منذ شارل ديجول يؤيدون حل الدولتين الان حان الوقت  او جاء الوقت كما قالها الرئيس الشجاع ايمانويل ماكرون ليحقق رغبات زعماء فرنسا السابقين  من ديجول لميتران لشيراك الحق يعود لاصحابه بعد انتظار دام قرابه ثمانين عاما  (1949).

وأضاف شقير- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اثمن هذا القرار من الرئيس الفرنسي والذي جاء بعد ضغوط داخليه وتظاهرات شهدتها الشوراع والميادين الفرنسيه منذ اعتداءات حكومه بنيامين نتتياهو اليمينية المتطرفه.

وأشار شقير، إلى أن من ناحيه اخري ادرك الرئيس الفرنسي والذي يمتاز بذكاء شديد في ظل عالم القطب الواحد والذي يريد ان يفرض سياسه الأمر الواقع حتي علي القاره العجوز من خلال سياسه اليمين المتطرف بالبيت الأبيض والذي بدأ يضرب حتي حلفاءه الاوربيون برفع الرسوم الجمركية عليهم.

  وتابع: "ماكرون ومن خلال سياسة فرنسا الخارجيه والتي تمتاز بالتوازن يعلم جيدا ان أمن فرنسا بل امن أوروبا وشمال المتوسط بيدا من جنوب المتوسط ولهذا وبعد زيارته الاستراتيجية المهمه لمصر استوعب ماكرون خطوره الموقف ووضعه نصب عينه الرؤيه المصريه الصادقه والتي اكدت له بان سياسه فرض الأمر الواقع الذي ينتهكها رئيس الوزراء الاسرائيلي ستكون نارا  تسلع الجميع 
وبصفه خاصه علي دول المتوسط ".

فلسطين الاعتراف بدولة فلسطين مؤتمر نيويورك السعودية فرنسا

بالصور

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

مرسيدس
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

ادوية الحمل
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
