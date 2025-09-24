قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تنفذ برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول إعادة الادماج للأطفال والشباب

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي،   بالتعاون مع هيئة تيردى زوم السويسرية بمصر برنامجا تدريبياً متخصصا حول إدارة الحالة و إعادة الادماج للأطفال والشباب في نزاع مع القانون، حيث جمع التدريب عددا من المتخصصين في برامج ومؤسسات الرعاية الاجتماعية .

ويأتي ذلك استمراراً لدعم وبناء قدرات اخصائي الرعاية وتفعيلا لبرتوكولات التعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية والوطنية لدعم برامج حماية الأطفال وضمان مستوى لائق من أوجه الرعاية والحماية والدعم لهم واسرهم .

وهدف التدريب المتخصص إلى تقديم دليل إعادة إدماج الأطفال في نزاع مع القانون في مختلف المراحل القضائية وغير القضائية، حيث يوفر إرشادات تقنية منهجية للعاملين الاجتماعيين، والخبراء القانونيين، والقضاة، وأعضاء النيابة، وأخصائي الحالات، وغيرهم من الممارسين، من أجل تكييف أنظمة إدارة الحالات لتلبية احتياجات الأطفال في جميع مراحل الإجراءات القانونية، سواء ضمن الأنظمة الرسمية أو غير الرسمية. 

كما يعزز الدليل العدالة المتمحورة حول الطفل، وضمان حماية حقوقه، بالإضافة لبناء القدرات، وتعزيز المساءلة، وتعبئة الموارد لضمان حصول كل طفل في نزاع مع القانون على الدعم اللازم بما يكفل إعادة إدماجه في مجتمعه. 

حضر البرنامج التدريبي الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ حسين إسماعيل، مدير عام إدارة الدفاع الاجتماعي، والسيدة ماريكا ماكو مديرة هيئة تيردى زوم والأستاذ حاتم قطب، الممثل الميداني ومدير الشركات  بهيئة تيردى زوم، وقامت بتيسير الجلسات التدريبة الأستاذة إيرين ثروت استشاري حماية الطفل والاستاذة فرح إسحاقات، منسقة العدالة الإقليمية بالهيئة . .

وزارة التضامن الاجتماعي هيئة تيردى زوم السويسرية برنامجا تدريبياً إعادة الادماج للأطفال والشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

ترشيحاتنا

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار أثناء ممارسة التنس

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار في أحدث ظهور أثناء ممارسة التنس

الفنان محمد طه

فى ذكرى صاحب العشرة آلاف موال.. محمد طه من المقاهي إلى الشهرة

بالصور

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

سيارة أوبل
سيارة أوبل
سيارة أوبل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد