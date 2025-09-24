التضامن تنفذ برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول إعادة الادماج للأطفال والشباب

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة تيردى زوم السويسرية بمصر برنامجا تدريبياً متخصصا حول إدارة الحالة و إعادة الادماج للأطفال والشباب في نزاع مع القانون، حيث جمع التدريب عددا من المتخصصين في برامج ومؤسسات الرعاية الاجتماعية .

ويأتي ذلك استمراراً لدعم وبناء قدرات اخصائي الرعاية وتفعيلا لبرتوكولات التعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية والوطنية لدعم برامج حماية الأطفال وضمان مستوى لائق من أوجه الرعاية والحماية والدعم لهم واسرهم .

وهدف التدريب المتخصص إلى تقديم دليل إعادة إدماج الأطفال في نزاع مع القانون في مختلف المراحل القضائية وغير القضائية، حيث يوفر إرشادات تقنية منهجية للعاملين الاجتماعيين، والخبراء القانونيين، والقضاة، وأعضاء النيابة، وأخصائي الحالات، وغيرهم من الممارسين، من أجل تكييف أنظمة إدارة الحالات لتلبية احتياجات الأطفال في جميع مراحل الإجراءات القانونية، سواء ضمن الأنظمة الرسمية أو غير الرسمية.

كما يعزز الدليل العدالة المتمحورة حول الطفل، وضمان حماية حقوقه، بالإضافة لبناء القدرات، وتعزيز المساءلة، وتعبئة الموارد لضمان حصول كل طفل في نزاع مع القانون على الدعم اللازم بما يكفل إعادة إدماجه في مجتمعه.

حضر البرنامج التدريبي الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ حسين إسماعيل، مدير عام إدارة الدفاع الاجتماعي، والسيدة ماريكا ماكو مديرة هيئة تيردى زوم والأستاذ حاتم قطب، الممثل الميداني ومدير الشركات بهيئة تيردى زوم، وقامت بتيسير الجلسات التدريبة الأستاذة إيرين ثروت استشاري حماية الطفل والاستاذة فرح إسحاقات، منسقة العدالة الإقليمية بالهيئة . .