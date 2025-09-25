رشا عبد المنعم: مهرجان إيزيس لمسرح المرأة منصة للوعي ودعم المبدعات

أكدت الكاتبة رشا عبد المنعم، مديرة مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، أن الدورة الثالثة من المهرجان، التي انطلقت، تحمل العديد من المفاجآت، مشيرة إلى أن المهرجان حافظ على هويته النسوية ورؤيته الداعمة لقضايا المرأة والإبداع النسائي.

وقالت عبد المنعم في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، "نحن سعداء بأننا استطعنا في هذه الدورة أن نواصل ما بدأناه، محافظين على الطابع النسوي للمهرجان، سواء من حيث العروض أو القضايا المطروحة".

أوضحت عبد المنعم أن حفل الافتتاح شمل عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، من بينها عروض قصيرة تُعبّر عن رؤية المهرجان، مثل عرض لفرقة نسائية للفنون الشعبية من الصعيد، وكلمات افتتاحية للضيوف والداعمين، إلى جانب الإعلان عن تفاصيل الفعاليات التي ستُقام على مدار أيام المهرجان.

وتابعت: "تأتي هذه الدورة مميزة بشكل خاص، لأنها تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، تقديرًا لعطائها الكبير ومسيرتها كرمز من رموز المسرح العربي".

أما اختيار العروض، أشارت إلى أنه "كان من بين أكثر من 105 عرضًا متقدمًا، وكانت المهمة صعبة، لكننا اعتمدنا على معايير واضحة، منها أن يكون العرض داعمًا لقضايا المرأة، وأن يكون من إنتاج نساء أو يتناول موضوعًا نسويًا بعمق، حتى وإن كان صانعه رجلًا، بشرط أن يكون متسقًا مع رسالة المهرجان فكريًا وفنيًا".