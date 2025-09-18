الشباب والرياضة تشارك في افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة

شاركت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، في افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة، حيث تم افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الفنون المجتمعية والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذي يتم هذا العام بالشراكة مع مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة.

تبدأ فعاليات المهرجان في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 2 اكتوبر في دار الأوبرا المصرية ومسرح سينما الهناجر.

حضر الافتتاح نانيس الناقوري، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تضع في صميم استراتيجيتها تمكين الشباب، وفتح مجالات أوسع أمامهم للتعبير عن طاقاتهم وإبداعاتهم، وتؤمن بأن الفنون بمختلف أشكالها تمثل أداة فاعله لبناء وعي مجتمعي وتعزيز قيم المشاركة والانتماء والمساواة، ومنذ انطلاق مهرجان الفنون المجتمعية عام 2018، والوزارة حريصة علي دعمه باعتباره نموذجا رائدا للشباب.