ضبط 63 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة بالوادي الجديد

أكد الدكتور عصام الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الخميس، أن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت عن ضبط لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي 63 كيلو جرامًا متنوعًا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة لضمان سلامة المعروض بالأسواق، وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين أن يتقدموا بأي شكاوى لهم على الأرقام التالية:01101088782 – 01005476204، مشددا على ضرورة التزام جميع المنشآت الغذائية بمعايير الجودة والصحة العامة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفات قد تهدد صحة المستهلكين.