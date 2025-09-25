قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: ضم 299 شهيدا ومتوفى و98 مصابا لصندوق تكريم الشهداء
الوزراء يعتمد اجتماع اللجنة العليا للتعويضات.. تفاصيل
وزيرا التضامن والتعليم يوقعان بروتوكول بشأن الانتفاع بمبنيين تابعين لوزارة التضامن لإقامة مجمع مدارس
عباس: إدارة غزة بعد الحرب ستقودها شخصية من السلطة الفلسطينية
عجول هائمة في الشوارع .. قرار رسمي في محافظة بورسعيد
قرار صادم للاحتلال| اليويفا يعتزم حظر مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية
العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة
رابطة الأندية تعدّل مواعيد مباريات رباعي السوبر المصري في الدوري قبل السفر للإمارات
التخطيط: 185 مشروعا لوزارة الشباب بإجمالي استثمارات 625 مليون جنيه
بعد تطبيق الحد الأدنى.. موعد صرف مرتبات الموظفين عن الأشهر المتبقية في 2025
من 2025 لـ 2030.. أسامة حسني يرد على مدحت شلبي ويظهر تأشيرة أمريكا
أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
مشروعات كبرى تعيد رسم خريطة كفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة كفر الزيات، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها والتي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش المدينة ومشروع محور النعناعية، باعتبارهما من أبرز المشروعات الحيوية التي تشهدها المدينة خلال الفترة الراهنة، جاء ذلك بحضور الاستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينه كفر الزيات .

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته، أكد محافظ الغربية أن المشروعات الجارية تأتي استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الحياة اليومية ورفع مستوى الخدمات على أرض الواقع، قائلاً: “التطوير الحقيقي يبدأ من الشارع، وما يهمنا هو أن يلمس المواطن نتائج هذه المشروعات في حياته اليومية، سواء من خلال حركة مرورية أكثر انسياباً أو بيئة حضرية تليق بأهالي كفر الزيات.”

وتابع المحافظ أعمال تنفيذ محور النعناعية، موضحاً أنه يمثل نقلة مرورية كبيرة، حيث يستهدف المشروع تخفيف الضغط على شوارع وسط المدينة وتوفير مسار بديل لسيارات النقل الثقيل، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ويقلل من الأعباء اليومية على المناطق السكنية. وأشار اللواء الجندي إلى أن المشروع يتضمن حزمة من الأعمال المتكاملة، منها تغطية مصرف جناج بمواسير بطول 230 متراً لتأمين التصريف الآمن لمياه الأمطار، وإنشاء أرصفة جانبية بطول 280 متراً مبلطة بالإنترلوك لحماية المشاة، إلى جانب تدعيم الطريق ببناء 290 متراً من الدبش المائل للحفاظ على استقرار الطريق ومنع التآكل، فضلاً عن تركيب شبكة إنارة متكاملة تضم 50 عموداً حديثاً وكشافات ذات كفاءة عالية لضمان أعلى درجات الأمان والسلامة خلال الليل.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي إطار جولته، تابع محافظ الغربية أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات، مشيراً إلى أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات التي تستهدف إعادة صياغة الواجهة الحضرية للمدينة، وتحويل الكورنيش إلى متنفس حضري عصري يليق بأبناء كفر الزيات. وأوضح أن أعمال التطوير تشمل إعادة تخطيط المساحات الخضراء وزراعة أشجار ونباتات جديدة تتناسب مع طبيعة المنطقة، بجانب توفير أماكن جلوس متطورة وعناصر جمالية تضفي طابعاً حضارياً وصحياً على المكان. وأضاف: “نهدف إلى أن يكون الكورنيش ليس مجرد ممشى، بل واجهة حضارية تعكس جمال المدينة، وتوفر متنفساً آمناً ومناسباً للأسر والشباب.”

دعم الأسر والعائلات 

كما شدد اللواء أشرف الجندي على أن الاهتمام بمنظومة الإضاءة بالكورنيش يُعد جزءاً أساسياً من المشروع، حيث يجري تركيب أعمدة إنارة حديثة تحقق إضاءة آمنة وجاذبة، مشيراً إلى أن الإضاءة تمثل عنصراً جمالياً بجانب دورها الوظيفي، بما يخلق أجواءً مميزة خلال الفترات المسائية ويعزز من الهوية البصرية للمدينة.

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير كافة مدنها ومراكزها، وأن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة وفق خطة واضحة لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى تعكس توجيهات القيادة السياسية في دعم التنمية الحضرية، مشدداً على أن متابعة هذه الأعمال ميدانياً تمثل نهجاً ثابتاً لضمان الجودة والالتزام بمعايير التنفيذ، قائلاً: “هدفنا الأول هو المواطن، وما نقدمه اليوم من مشروعات بكفر الزيات هو بداية لمرحلة جديدة من التطوير تعكس مكانة الغربية وتلبي تطلعات أبنائها.”

قش الأرز
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
المجلس القومي للمرأة
