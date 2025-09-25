الأنبا باسيليوس يترأس قداس السيامة الكهنوتية للأب موسى شوقي

ترأس اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس السيامة الكهنوتية للشماس أكرم شوقي، باسم الأب موسى، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بجاهين.

رسالة الكاهن

شارك في الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "رسالة الكاهن".

وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم السيامة الكهنوتية للأب موسى، الذي شكر راعي الإيبارشيّة، وجميع الآباء الكهنة، معبرًا عن امتنانه للجميع.