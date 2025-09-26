قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

دورة تدريبية لإعداد كوادر القادة بمديرية الصحة بمطروح

ايمن محمود

أعلنت مديرية الصحة بمطروح عن عقد دورة تدريبية لإعداد كوادر القادة، لاختيار كوادر شابة تكون نواة من قيادات القطاع الصحى.

وأضافت مديرية الصحة ان الفئات المستهدفة لا تزيد عن ٤٥ عاما من التخصصات الآتية :-

الطب البشرى - الصيدلة - الأسنان - العلاج الطبيعي- أخصائي تمريض، على أن تكون الجهات المنوطة بتدريب الكوادر داخل المديرية كالآتي :-

إدارة الشئون القانونية

إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة

إدارة الموارد البشرية

إدارة مكافحة العدوى

إدارة المتابعة

الإدارة العامة للطب العلاجي

إدارة التموين الطبي

إدارة التعاقدات

إدارة الشئون المالية والإدارية

مركز المعلومات

الإدارة العامة للطب الوقائي

إدارة العلاقات العامة

إدارة الجودة

وأوضح البيان أن على من يرغب في التقدم يقدم   بيانات المترشحين لحضور التدريب عبر QR الموضح في الإعلان مشتملا على (C.V ) :-

الشهادات الحاصل عليها (بكالوريوس, دبلومة, ماجيستير ) .

شهادات الدوارت التدريبية السابقة

من ناحية اخرى وفى وقت سابق صرح الدكتور احمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح بأنه استمراراً لخطة مديرية الصحة المبرمة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، استقبلت مستشفيات محافظة مطروح خلال الأسبوع الماضى 10168 مريضا بأقسام الاستقبال والطوارئ  ، وتم توقيع الكشف الطبي واجراء الفحوصات الطبية لعدد   15416 مترددا على العيادات الخارجية الصباحية والمسائية في مختلف التخصصات .

كما تم اجراء 181 عملية جراحية من بينها 17 عملية ذات مهارة و57 عملية كبرى و74 عملية متوسطة و33 جراحة صغري، كما تم اجراء 774 تدخلا جراحيا بسيطا بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية خلال نفس الفترة.

وتم حجز 189 مريضا بأقسام الرعاية المركزة، وحجز 184 حالة بأقسام الحضانات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمطروح وحجز  662 مريضا بالأقسام الداخلية المختلفة.

وأشار الدكتور احمد رفعت الى انه تم عمل 725 جلسة غسيل كلوي واجراء 3897 فحصا بالاشعة و11794 فحصا معمليا. 

وأكد الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح انه تم تشكيل عدة لجان مكبرة للمرور علي جميع مستشفيات المحافظة من مختلف الادارات الفنية والادارية بالمديرية .

وأشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجهود الفرق الطبية فى جميع القطاعات الصحية بالمحافظة ، مشيراً الى ان جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم ولن يدخروا اى جهد لتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية ورفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح وزائريها.

