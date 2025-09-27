الاتحاد الأوروبي يحقق في إغراق روسيا السوق بواردات الأسمدة



فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في إمدادات اليوريا المستوردة من روسيا، بعد شكاوى من منتجي الأسمدة في التكتل بأن الشحنات تتسبب في خفض أسعار السوق.

زعمت "رابطة منتجي الأسمدة في أوروبا" (Fertilizers Europe)، مجموعة الضغط، أن المصدرين الروس يستفيدون من "أسعار الغاز المخفضة بشكل مصطنع، والتي تحددها الدولة"، ويُعد الوقود لقيماً أساسياً لإنتاج اليوريا، وقالت إن ذلك يمنحهم ميزة سعرية عن منافسيهم في الاتحاد الأوروبي، بحسب إشعار أُعلن فيه عن إجراءات مكافحة الإغراق.

تظل روسيا من أكبر مصدري اليوريا إلى الاتحاد الأوروبي، بالأخص بعدما اضطُر العديد من مصانع الأسمدة في أوروبا إلى الإغلاق بعد توقف شحنات الغاز الروسي. وأثار هذا الاعتماد قلقاً من احتمال ضغط موسكو على الإمدادات، ورفع الأسعار، أو التخلص من كميات كبيرة، ما سيضر بالمزارعين في التكتل.

التحقيق سيفحص الواردات من يوليو 2024 حتى يونيو الماضي، على أن يفضي إثبات أي إغراق محتمل إلى فرض رسوم جمركية.