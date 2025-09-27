قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
ليفربول في اختبار صعب أمام كريستال بالاس لمواصلة انطلاقته المثالية في البريميرليج
الاتحاد الأوروبي يحقق في إغراق روسيا السوق بواردات الأسمدة

فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في إمدادات اليوريا المستوردة من روسيا، بعد شكاوى من منتجي الأسمدة في التكتل بأن الشحنات تتسبب في خفض أسعار السوق.

زعمت "رابطة منتجي الأسمدة في أوروبا" (Fertilizers Europe)، مجموعة الضغط، أن المصدرين الروس يستفيدون من "أسعار الغاز المخفضة بشكل مصطنع، والتي تحددها الدولة"، ويُعد الوقود لقيماً أساسياً لإنتاج اليوريا، وقالت إن ذلك يمنحهم ميزة سعرية عن منافسيهم في الاتحاد الأوروبي، بحسب إشعار أُعلن فيه عن إجراءات مكافحة الإغراق.

تظل روسيا من أكبر مصدري اليوريا إلى الاتحاد الأوروبي، بالأخص بعدما اضطُر العديد من مصانع الأسمدة في أوروبا إلى الإغلاق بعد توقف شحنات الغاز الروسي. وأثار هذا الاعتماد قلقاً من احتمال ضغط موسكو على الإمدادات، ورفع الأسعار، أو التخلص من كميات كبيرة، ما سيضر بالمزارعين في التكتل.

التحقيق سيفحص الواردات من يوليو 2024 حتى يونيو الماضي، على أن يفضي إثبات أي إغراق محتمل إلى فرض رسوم جمركية.

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

سامح سالم

سامح سالم : فخور بالجمعية العمومية الواعية للطائرة البارالمبية

عمرو صلاح

عمرو صلاح: نجاح افتتاح مونديال اليد للأندية يؤكد ريادة مصر في تنظيم الأحداث العالمية

البرازيلي أندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية

بمشاركة مصرية فاعلة.. انتخاب البرازيلي أندرو بارسون رئيسًا للجنة البارالمبية الدولية

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

