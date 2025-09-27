قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

زيادة قياسية في صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال 8 أشهر من عام 2025

التصديري
ولاء عبد الكريم

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت نمواً ملحوظاً خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، لتصل إلى 2.21 مليار دولار مقابل 1.80 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، محققة نسبة زيادة قدرها 23%.

وأوضح المجلس في تقريره الشهري، أن صادرات شهر أغسطس وحده حققت 317 مليون دولار، مقارنة بنحو 262 مليون دولار في أغسطس 2024، بزيادة نسبتها 21%.

وفي هذا السياق، صرح المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن القطاع مرشح لتحقيق طفرة غير مسبوقة بنهاية العام الجاري، متوقعاً أن تتراوح نسبة النمو ما بين 30 إلى 35%، وهي أكبر زيادة تاريخية يشهدها قطاع الملابس الجاهزة المصري.

وأشار "مرزوق" إلى أن الأسواق الخارجية الرئيسية شهدت نمواً قوياً، حيث ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 14% لتسجل 877 مليون دولار مقابل 772 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما حققت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي قفزة بنسبة 36% لتبلغ 558 مليون دولار مقارنة بـ410 ملايين دولار.


كما سجلت الصادرات إلى القارة الإفريقية (باستثناء الدول العربية) زيادة لافتة بلغت 56% لتصل إلى 8.6 مليون دولار مقابل 5.5 مليون دولار.

وأكد رئيس المجلس التصديري، أن هذه النتائج الإيجابية تأتي في إطار التعاون الوثيق مع وزارات الصناعة والاستثمار والمالية، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر من أجل حل أي تحديات قد تواجه المصنعين والمصدرين، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وتحقيق المستهدفات التصديرية.

وأكد "مرزوق" أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنويع المقاصد التصديرية، بما يرسخ مكانة مصر كأحد أهم مراكز صناعة وتصدير الملابس الجاهزة في المنطقة والعالم.

