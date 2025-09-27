قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ندوة"مرة كل شهر" في مهرجان الغردقة لسينما الشباب تطالب بمنصة لعرض الأفلام القصيرة

جانب من الندوة
جانب من الندوة
سعيد فراج

نظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب ندوة في إطار فعاليات يومه الثالث  للفيلم القصير "مرة في الشهر"، قصة وبطولة للدكتور عاطف عبد اللطيف، مع الفنانة نادية شكري، والدكتور أيمن الشيوي، وإخراج عمرو  منصور.
أدارت الندوة الإذاعية دلال الشاطر، والتي أكدت على أهمية الرسالة الإنسانية التي يحملها هذا الفيلم للمجتمع. 
فيما شهدت الندوة مطالبة من الحضور بالتركيز على صناعة افلام تحمل قيم اجتماعية مثل هذا العمل الذي يتناول فكرة الترابط الاسري، وكذلك المطالبة بالعمل على إنشاء منصة رقمية لإتاحة عرض الأفلام القصيرة .
ومن جانب قال  عاطف عبد اللطيف مؤلف ومنتج وبطل العمل أنه استوحي القصة من حكاية واقعة في حياته عندما اتصلت من امريكا بوالدته وشعر من صوتها بأنها تعاني، وعلى الفور تركت كل أعماله  هناك وعاد  إلى مصر ولازمها لمدة عام ونصف قبل رحيلها، ولم يتركها في الايام الاخيرة من عمرها.
واضاف اخترنا أن يكون فيلما قصيرا حتي نصل للناس بالرسالة، خاصة وأن دور العرض السينمائية  لا ترحب كثيرا بعرض أفلاما طويلة تعالج مثل هذه القضايا الاجتماعية.
وقالت كاتبة السيناريو والحوار، شمس، أن عملها الأساسي في مجال إدارة الإنتاج، ولكن أثناء التحضير الفيلم  فوجئت بالدكتور عاطف يطلب منها كتابة السيناريو والحوار، والتي كانت تجربة جديدة بالنسبة لها.
وأشارت شروق إلى انها حاولت التعبير عن الحالة التي نراها حولنا، وفضلنا ان تكون النهاية مفتوحة، لتتيح مساحة أمام المشاهد ليضع تصوره الخاص عن  القضية. 
وشدد المخرج عمرو منصور أن الفيلم  يقدم صور واقعية من الحياة، وأنهم كانوا  يخططون إلى وضع نهاية صادمة للأحداث، ولكن وجدوا فكرة النهاية المفتوح تحمل للمشاهد قدر من التفاؤل عبر لمحة أمل.
وفي تعليق له على الفيلم قال السيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة السينمائي: كدت ابكي وانا اشاهد الفيلم للمرة الأولى، مؤكدا على صدق المشاعر التي قدمها العمل، ومشيدا بالمشاهد التي كتبتها  شمس والتي وصفها بالشاعرية. 
واضاف أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب يلتمس قوته من عرض أفلام على هذا المستوى.
وحرص المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين، على حضور عرض الفيلم، والذي أشاد بتلك التجربة المختلفة للدكتور عاطف، مؤكدا اعتزاز بأدوات المخرج عمرو منصور، والذي عمل معه في التليفزيون المصري.
وقال أن الفيلم لمس مشاعر الناس في القاعة،  وقدم رسالة قوية مفادها "صححوا مساركم مع والديكم".
وأبدى نقيب السينمائيين إعجابه بالسيناريو والحوار، وقال عنهما أنهما كتابة بسيطة كالفسيفساء، وكلمات تلمس الوجدان بعمق وتحرك المشاعر. 
اثنى الناقد سيد محمود على الفيلم وأداء الفنانة نادية شكري، ووجه تحية للمخرج الذي قدم صورة جميلة، ومتوازنة بين المشاهد الداخلي والخارجي، وطالب بالعمل على عرض الفيلم في القنوات التليفزيونية، والسوشيال ميديا لتصل رسالته للجمهور.
وقال المخرج عبد الحكيم التونسي امين عام نقابة السينمائيين، أن الفيلم يتناول مشكلة ابتعدت عنها الدراما في السنوات الأخيرة، وذلك بعد توقف قطاع الإنتاج في ماسبيرو، والذي كان يهتم بتقديم أعمال تتناول قضايا المجتمع.
وأشار لبرنامج بين الناس الذي قدمه في التليفزيون المصري  مع الاعلامي جمال الشاعر، وقدم فيه سيمدراما تتناول قضايا المجتمع.

مهرجان الغردقة غادة عادل نيكول سابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

وزارة العمل

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

ترشيحاتنا

تعليم دمياط

تعليم دمياط يطلق"خطة الانضباط الشامل" بمدارس المحافظة

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابتي شمال وجنوب أسيوط

لأول مرة.. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بشمال وجنوب أسيوط

جانب من الحدث

الوادي الجديد .. الكشف على 1550 شخصا وإجراء 10 عمليات متنوعة بقافلة طبية مجانية

بالصور

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

محافظ الشرقية يتفقد الاستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

علاجات طبيعية للكحة.. وصفات منزلية فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق

علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة

لأكل العيش.. أفضل 5 سيارات أقل من 300 ألف جنيه

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد