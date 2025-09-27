قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أرخص عشبة لعلاج آلام القولون واحتقان الأنف وألم الصدر

القولون
القولون
اسماء محمد

يعد النعناع من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من المشكلات الصحية الشائعة.

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي فإن النعناع من المواد الطبيعية المفيدة لعلاج مشكلات صحية عديدة.

يخفف من متلازمة القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي اضطراب شائع في الجهاز الهضمي وقد تسبب آلامًا في المعدة، وإمساكًا، وإسهالًا، وانتفاخًا، وعسر هضم والعلاج الرئيسي والمهم لمتلازمة القولون العصبي هو تغيير النظام الغذائي، وقد أظهرت بعض الدراسات أن زيت النعناع قد يكون مفيدًا.

يحتوي زيت النعناع على مركب يسمى المنثول الذي يعطي تأثيرات مريحة لعضلات الجهاز الهضمي.

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى

تحسين الشكاوى التنفسية

يُنصح بشدة باستخدام أوراق النعناع لمرضى الربو، فهي مُرخية جيدة تُخفف احتقان الصدر كما أن تناول أوراق النعناع يوميًا يُعطي تأثيرًا مُهدئًا.  

يُعرف النعناع بقدرته على تخفيف احتقان الأنف، بينما يُسهّل المنثول عملية التنفس بشكل كبير كما يُخفف التهيج الناتج عن السعال المزمن .

.طريقة مشروب الليمون بالنعناع

العناية بالفم

تُساعد أوراق النعناع على إنعاش أنفاسك فورًا بفضل خصائصها المُبيدة للجراثيم و يُمكنك مضغ أوراق النعناع للتخلص من الروائح القوية، كما هو الحال بعد تناول وجبة بها ثوم.

يمكن لمستخلص أوراق النعناع أن يساعد في إزالة تراكم البلاك على الأسنان كما   أن معجون الأسنان، أو غسول الفم، أو العلكة التي تحتوي على المنثول، يمكن أن تقلل من نمو البكتيريا في الفم، وتساعد في الحفاظ على نظافة تجويف الفم .

النعناع فوائد النعناع القولون علاج الام القولون علاج احتقان الانف الفم الام الفم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

وزارة العمل

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

ترشيحاتنا

فلسطين

خبير : حكومة ميلوني متمسكة بحل الدولتين.. وتتجنب الصدام مع إسرائيل

فلسطين

العيادي: قرار فرنسا وبريطانيا الاعتراف بفلسطين وفاء لحق سياسي طال انتظاره

فلسطين

مقرر أممي سابق: اعتراف قوى كبرى بفلسطين يضع إسرائيل تحت ضغط دولي غير مسبوق

بالصور

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

محافظ الشرقية يتفقد الاستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

علاجات طبيعية للكحة.. وصفات منزلية فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق

علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة

لأكل العيش.. أفضل 5 سيارات أقل من 300 ألف جنيه

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد