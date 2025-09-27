أرخص عشبة لعلاج آلام القولون واحتقان الأنف وألم الصدر

يعد النعناع من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من المشكلات الصحية الشائعة.

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي فإن النعناع من المواد الطبيعية المفيدة لعلاج مشكلات صحية عديدة.

يخفف من متلازمة القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي اضطراب شائع في الجهاز الهضمي وقد تسبب آلامًا في المعدة، وإمساكًا، وإسهالًا، وانتفاخًا، وعسر هضم والعلاج الرئيسي والمهم لمتلازمة القولون العصبي هو تغيير النظام الغذائي، وقد أظهرت بعض الدراسات أن زيت النعناع قد يكون مفيدًا.

يحتوي زيت النعناع على مركب يسمى المنثول الذي يعطي تأثيرات مريحة لعضلات الجهاز الهضمي.

تحسين الشكاوى التنفسية

يُنصح بشدة باستخدام أوراق النعناع لمرضى الربو، فهي مُرخية جيدة تُخفف احتقان الصدر كما أن تناول أوراق النعناع يوميًا يُعطي تأثيرًا مُهدئًا.

يُعرف النعناع بقدرته على تخفيف احتقان الأنف، بينما يُسهّل المنثول عملية التنفس بشكل كبير كما يُخفف التهيج الناتج عن السعال المزمن .

العناية بالفم

تُساعد أوراق النعناع على إنعاش أنفاسك فورًا بفضل خصائصها المُبيدة للجراثيم و يُمكنك مضغ أوراق النعناع للتخلص من الروائح القوية، كما هو الحال بعد تناول وجبة بها ثوم.

يمكن لمستخلص أوراق النعناع أن يساعد في إزالة تراكم البلاك على الأسنان كما أن معجون الأسنان، أو غسول الفم، أو العلكة التي تحتوي على المنثول، يمكن أن تقلل من نمو البكتيريا في الفم، وتساعد في الحفاظ على نظافة تجويف الفم .