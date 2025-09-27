أوكرانيا تعلن استلام منظومة دفاع جوي من إسرائيل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن بلاده استلمت منظومة دفاع جوي "باتريوت" من إسرائيل، وجرى نشرها بالفعل، كما أضاف أن أوكرانيا ستستلم منظومتين أخريين خلال أسابيع.

ومن المقرر أن يزور مسؤولون أوكرانيون الولايات المتحدة خلال أيام، لإجراء محادثات حول الاقتصاد والأسلحة، وفق الرئيس.

وزار زيلينسكي الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقى نظيره الأميركي دونالد ترامب.

و في سياق آخر، أكد الدفاع المدني بغزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي رفض 73 طلب تنسيق أرسله الجهاز عبر مؤسسات دولية في القطاع من أجل التدخل لإنقاذ مواطنين.

وقال الجهاز في بيان له "للأسبوع الثاني على التوالي يرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي طلبات التنسيق التي أرسلتها إدارة الاستغاثة الإنسانية التابعة للدفاع المدني عبر مؤسسات دولية في قطاع غزة، للسماح بدخول طواقم الإنقاذ إلى مناطق يسكن فيها مواطنون بينهم مصابون، بعد أن تلقينا منهم مناشدات استغاثة لانقاذهم".

وطالب البيان المؤسسات الدولية الإنسانية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإحترام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي ترفض تقييد عمل العاملين في المجال الإنساني والحماية المدنية.

وأوضح أن "إدارة الإستغاثة الإنسانية لدينا أرسلت 73 عملية تنسيق إلى المؤسسات الدولية في قطاع غزة، والتي بدورها أرسلتها إلى جهات الاختصاص لدى جيش الاحتلال، لتمكين طواقمنا من الوصول إلى هذه المناطق والعمل على انقاذ المصابين هناك ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج".