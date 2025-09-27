قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الدفاع المدني: الاحتلال رفض 73 طلب تنسيق لإنقاذ مواطنين بغزة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أكد الدفاع المدني بغزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي رفض 73 طلب تنسيق أرسله الجهاز عبر مؤسسات دولية في القطاع من أجل التدخل لإنقاذ مواطنين.

وقال الجهاز في بيان له "للأسبوع الثاني على التوالي يرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي طلبات التنسيق التي أرسلتها إدارة الاستغاثة الإنسانية التابعة للدفاع المدني عبر مؤسسات دولية في قطاع غزة، للسماح بدخول طواقم الإنقاذ إلى مناطق يسكن فيها مواطنون بينهم مصابين، بعد أن تلقينا منهم مناشدات استغاثة لانقاذهم".

وطالب البيان المؤسسات الدولية الإنسانية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإحترام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي ترفض تقييد عمل العاملين في المجال الإنساني والحماية المدنية.

وأوضح أن "إدارة الإستغاثة الإنسانية لدينا أرسلت 73 عملية تنسيق إلى المؤسسات الدولية في قطاع غزة،  والتي بدورها أرسلتها إلى جهات الاختصاص لدى جيش الاحتلال، لتمكين طواقمنا من الوصول إلى هذه المناطق والعمل على انقاذ المصابين هناك ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وأضاف البيان "لكن للأسف قوبلت جميع الطلبات بالرفض".

وأشار إلى أن المناطق التي ما يزال الاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول إليها وصدرت منها نداءات استغاثة هي "الزرقاء" و"المحطة" وشرقي "النفق" في حي التفاح ومنطقة "الصبرة" و"تل الهوا" في حي الرمال الجنوبي.

وبيّن أن عدد من المصابين المحاصرين في هذه المناطق قد فارقوا الحياة، واستطاع بعض ذويهم اخراجهم من منازلهم ونقلهم إلى المستشفى تحت ظروف خطيرة جدا.

وتابع البيان "إن استمرار محاصرة الاحتلال لآلاف المواطنين في تلك المناطق يهدد حياتهم بالموت، في ظل منع وصول مقومات الحياة الأساسية إليهم للأسبوع الثاني على التوالي".


 

