الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الهيئة الدولية للإعمار في فلسطين : إعمار قطاع غزة يعتبر أولوية لنا ولكل مهتم بالقضية الفلسطينية

غزة
غزة
أ ش أ

أكد المهندس زهير العمري رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين ، أن إعمار قطاع غزة يعتبر أولوية لنا ولكل مهتم بالقضية الفلسطينية.
وقال العمري - في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز الإخبارية - "إن الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين هيئة على مستوى عربي دولي إسلامي تنتشر في أكثر من 17 فرعا تضم مهندسين ومستثمرين ورجال أعمال وبرلمانيين وجمعيات أهلية".
وأضاف أنه من عام 2008 وحتى الآن كان تركيزنا فقط على الإعمار وخدمة المجتمع المحلي في قطاع غزة من مراكز صحية ومستشفيات ومياه صالحة للشرب من خلال حفر الآبار ومحطات لتحلية المياه بالإضافة إلى المدارس ومراكز للتأهيل المهني ، منوها بأن المساكن أيضا من أولوياتنا حيث قمنا بتأمين أكثر من 1000 مسكن للمواطنين خلال الفترة الماضية.
وتابع أنه خلال العدوان على قطاع غزة كان تركيز الهيئة على تأمين الخيام للمواطنين النازحين وبناء المخيمات ، حيث قمنا بتأمين حوالي 13 ألف خيمة ، وتأمين مياه صالحة للشرب حيث قمنا بتوزيع حوالي 110 ملايين لتر من خلال محطات التحلية التي تعمل بالطاقة الشمسية ، كما قمنا بإصلاح عدد من خطوط الصرف الصحي في القطاع.
وأشار إلى أن الهيئة قامت أيضا بترميم أكثر من 15 مخبزا واعادة تشغيلها بالإضافة إلى ترميم بعض الأقسام بمستشفيات (الشفاء والأوروبي والوفاء) وتأمين المياه الصالحة للشرب لعدد من المستشفيات الأخرى وترميم بنك الدم في مستشفى الشفاء وعدد من المختبرات وترميم عدد كبير من العيادات الصحية.
وأوضح أن فروع الهيئة المنتشرة في 17 دولة تعمل على تنظيم الحملات الشعبية تتبنى مشروعات محددة داخل القطاع وتجمع الدعم اللازم لها ، كما أن بنك التنمية الإسلامي شريك استراتيجي لنا في مشروعات تجاوزت 40 مليون دولار. 
يشار إلى أن الهيئة الدولية للإعمار في فلسطين هي هيئة تعنى بإعمار فلسطين وقطاع غزة وتعتبر إحدى أهم المنظمات الرائدة في مجال الإعمار والبناء وهي هيئة مدنية غير ربحية تضم هيئات ومنتديات وشخصيات أهلية هندسية واقتصادية واجتماعية عربية وإسلامية ودولية، وتمارس العديد من الأنشطة المتميزة ذات الصلة بالإعمار في فلسطين، مما أكسبها موقعا رياديا في هذا المجال.
 

