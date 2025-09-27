القنصل البريطاني ببغداد: حريصون على بناء جسور الصداقة والتفاهم مع العراق

أكد القنصل البريطاني في بغداد أنجوس كلاركسون، حرص بلاده على بناء جسور الصداقة والتفاهم مع العراق عبر تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، إلى جانب التعاون السياسي والاقتصادي.

وأشار كلاركسون، في لقاء متلفز وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم، إلى أن الدبلوماسية ليست عملاً سياسياً فحسب بل هي ممارسة واسعة النطاق تشمل تعزيز الروابط بين الشعوب خاصة في مجال التعليم وتعزيز الشراكة بين الجامعات البريطانية والعراقية، حيث لدينا أكثر من 600 طالب عراقي يدرس في الجامعات البريطانية ونسعى لتعزيز هذه الأعداد وفي مختلف الاختصاصات وعلى مستوى الدراسات العليا، منوها إلى أن العلاقات بين الأفراد والجامعات والشركات تمثل ركيزة مهمة في تقوية الشراكة بين العراق وبريطانيا.

ولفت إلى أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى لندن أسفرت عن نتائج تجارية مهمة، وأبرمت اتفاقيات بما يقارب 12 مليار استرليني في العديد من الجوانب التي تتعلق بمشروعات البنى التحتية والخدمية ومنها مشروع ماء المجاري في مدينة الحلة.

وعبر عن اهتمامه بمتابعة الرياضة منها كرة القدم العراقية التي تشكل جسراً إضافياً للتواصل، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى مشاركته المقترحات حول الأماكن والكتب والموسيقى التي تساعد على التعرف أكثر على هوية العراق، مؤكدا أن هذه الجسور الإنسانية والثقافية تسهم في ترسيخ الدبلوماسية الشعبية وتدعم مسيرة العلاقات الرسمية بين بغداد ولندن.

