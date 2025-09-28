محافظ أسيوط: حملات مستمرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الوليدية

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات، في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط للشارع الأسيوطي وتحقيق السيولة المرورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تكثيف حملاتها لرفع إشغالات الباعة الجائلين

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بحي شرق، برئاسة أبو العيون إبراهيم، تواصل تكثيف حملاتها لرفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق، لا سيما في المناطق ذات الكثافة المرورية، حيث استهدفت الحملة الأخيرة منطقة الوليدية، وخاصة محيط نادي الشبان المسلمين، حيث تم رفع تعديات عدد من الباعة التي كانت تعوق حركة المواطنين والمركبات، وذلك بمشاركة نواب رئيس الحي ومسئولي الإشغالات، مدعومين بالمعدات والسيارات الميكانيكية اللازمة.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المرافق وشرطة المرافق، لتنفيذ حملات مماثلة بشكل دوري بكافة المراكز، بما يضمن تيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما أكد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تهاون أو تقاعس.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى تخصيص خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بمحافظة أسيوط لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.