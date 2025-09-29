قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار الوادي الجديد| صرف مكافأة لمدرستين.. والصحة تجري كشفا طبيا على السائقين وطلاب المعهد الفني

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد تقرر صرف مكافأة لمدرستين

قررت نائبة محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، الأحد، صرف مكافأة مالية لمدرستي السلام الابتدائية القديمة والسلام الإعدادية بمدينة الخارجة. 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرتها نائبة محافظ الوادي الجديد، بشكل مفاجئ على مدارس الخارجة، حيث قامت بزيارة مدرستي السلام الابتدائية القديمة والسلام الإعدادية بمدينة الخارجة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

وخلال جولتها، أشادت نائب المحافظ بمستوى الانضباط وحُسن سير العمل باليوم الدراسي، موجهةً بصرف مكافأة مالية للمدرستين تقديرًا لجهود العاملين، وما جرى رصده من مستوى تعليمي متميز للطلاب في الأسبوع الأول من العام الدراسي، كما وجهت بتشكيل لجنة من فرع الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم لحصر احتياجات المدرستين ورفع كفاءتها.

"صحة الوادي الجديد" تجري كشفا طبيا على السائقين وطلاب المعهد الفني الصحي

 نفذت اللجنة العامة للقومسيون الطبي بمستشفى الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، أعمال الكشف الطبي الدوري، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الإقليم، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في إطار الحرص على صحة وسلامة العاملين والطلاب.

وشملت أعمال القومسيون توقيع الكشف الطبي الشامل على السائقين العاملين بمختلف القطاعات، وذلك وفق الاشتراطات والمعايير الطبية المعتمدة، للتأكد من مدى لياقتهم الصحية لمزاولة القيادة، وضمان سلامة الأرواح على الطرق.

فحص السائقين من خلال حزمة من التحاليل الطبية والفحوص

 وجرى فحص السائقين من خلال حزمة من التحاليل الطبية والفحوص الإكلينيكية التي تكشف عن مدى كفاءتهم البدنية والنفسية، بما يسهم في تقليل نسب الحوادث المرورية الناتجة عن المشكلات الصحية أو ضعف اللياقة.

وعقب الانتهاء من أعمال اللجنة داخل مستشفى الداخلة، توجهت إلى المعهد الفني الصحي، حيث أجرت الكشف الطبي على الطلاب الجدد المقبولين للعام الدراسي 2025 – 2026، وجاء ذلك بهدف التأكد من لياقتهم البدنية والصحية للالتحاق بالدراسة والتدريب العملي، وضمان جاهزيتهم لممارسة الأنشطة التعليمية والتدريبية بكفاءة وأمان، بما يواكب متطلبات المهنة في القطاع الصحي.

الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لرفع مستوى الخدمات الطبية الوقائية بالمحافظة

وأكدت مديرية الصحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لرفع مستوى الخدمات الطبية الوقائية بالمحافظة، وتعزيز ثقافة الفحص الدوري والكشف المبكر، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتحقيق أعلى معايير الأمان للسائقين والطلاب على حد سواء.

وبذلك تواصل المحافظة جهودها في تنفيذ استراتيجيات الدولة الرامية إلى دعم المنظومة الصحية والوقائية، وتوفير بيئة آمنة وصحية تضمن سلامة الأفراد والمجتمع.

ويعد القومسيون الطبي أحد الأجهزة التابعة لوزارة الصحة، ويختص بتنفيذ الكشوف الطبية على العاملين والطلاب للتأكد من لياقتهم الصحية والبدنية. 

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطط الدولة للوقاية والحد من المخاطر، بما يضمن سلامة المجتمع، خاصة في القطاعات الحيوية مثل النقل والتعليم.

أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد اليوم الأحد

تابع أهالي محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 حركة الأسواق، والتي شهدت استقرارًا واضحًا في أسعار الخضر والفاكهة، مدعومًا بتزايد المعروض من الإنتاج المحلي القادم من المزارع المكشوفة والصوب الحديثة المنتشرة في مختلف المراكز، وهو ما ساعد على تلبية احتياجات المواطنين اليومية.


أسعار الخضراوات اليوم بالوادي الجديد

الجزر: 20–25 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 15–20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي: 20–25 جنيهًا.

الفلفل الألوان: 35–40 جنيهًا.

الفاصوليا: 30–35 جنيهًا.

البصل: 18–22 جنيهًا.

الطماطم: 25 _ 30 جنيهًا


أسعار الفاكهة اليوم

التفاح المستورد: 55–65 جنيهًا للكيلو.

الكانتالوب: 30–35 جنيهًا.

المانجو: 40–50 جنيهًا حسب الحجم.

الكمثرى: 45–55 جنيهًا.

الرمان: 30–35 جنيهًا.

التين: 35–40 جنيهًا.


ورصدت جولة ميدانية بالأسواق إقبالًا متزايدًا من الأهالي على شراء الخضر والفاكهة، خاصة في ظل استقرار الأسعار مقارنة بالفترات الماضية، بجانب جهود الأجهزة التنفيذية في تكثيف الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية وضمان وصول السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة.

وتُعد الوادي الجديد من المحافظات الزراعية الصاعدة، حيث ساهمت مشروعات الري الحديث وتوسع الصوب الزراعية في توفير المحاصيل على مدار العام. كما دعمت المبادرات القومية مثل "حياة كريمة" تطوير البنية التحتية للأسواق وزيادة المنافذ الحكومية.

ويؤكد التجار أن وفرة الإنتاج المحلي وتعدد قنوات التوزيع انعكسا بشكل مباشر على استقرار الأسعار، ما ساعد على تنشيط حركة البيع والشراء وتخفيف الأعباء عن المواطنين داخل الواحات.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أكبر المحافظات الزراعية الناشئة في مصر، إذ تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة مدعومة بوفرة المياه الجوفية ومشروعات الري الحديث.

وشهدت السنوات الأخيرة توسعًا في إنشاء الصوب الزراعية والمزارع المكشوفة، ما ساهم في توفير إنتاج متنوع من الخضر والفاكهة على مدار العام.

