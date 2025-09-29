قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيًا أمام الأهلي.. والنحاس تفوق على فيريرا
القمة حمرا.. 3 أهداف و4 كروت والنينجا يقلب الطاولة على الزمالك وإصابة نجم الأهلي
هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام
وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي
ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص
وليد صلاح الدين: الأهلي أثبت أنه الأقوى في إفريقيا والقمة قدمت صورة مشرفة للكرة المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مباحثات في مونتريال حول توقيع اتفاقية للنقل الجوي بين مصر وكوبا

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني لقاءً ثنائيًا مع وفد من جمهورية كوبا برئاسة السيد أرماندو دانييل لوبيز، رئيس المعهد الكوبي للطيران المدني، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة في مونتريال بكندا.

يأتي ذلك في إطار جهود مصر لتعزيز حضورها الدولي وتوسيع شراكاتها في قطاع الطيران المدني.

حضر اللقاء الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والأستاذة ريم عرابي المُمثل المناوب لمصر في مجلس الإيكاو، ومن الجانب الكوبي المهندس أورلاندو نيفوت غونثاليث رئيس الملاحة الجوية، والسيدة أديس سانشيز أغويرو مدير عام الشؤون القانونية والسيده مرسيدس ڤازكويز مندوب كوبا الدائم لدى الايكاو .

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في صناعة النقل الجوي، وناقشا آليات تطوير الشراكات الفنية والتقنية بما يدعم خطط التنمية في قطاع الطيران المدني بكلا البلدين؛ كما تناولت المباحثات إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تمهيدًا لإبرام اتفاقية للنقل الجوي بين مصر وكوبا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للحركة الجوية والتجارية بين القاهرة ودول الكاريبي.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن العلاقات بين مصر وكوبا تاريخية وراسخة،، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة التعاون مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في المجالات كافة، وعلى رأسها الطيران المدني، باعتباره جسرًا للتكامل الدولي ويحقق المصالح المشتركة.

من جانبه، هنأ السيد أرماندو دانييل لوبيز مصر على فوزها بعضوية مجلس الإيكاو عن الفئة الثانية، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الريادية التي تتمتع بها مصر في منظومة الطيران العالمية.

 كما أعرب عن تطلع بلاده إلى توقيع اتفاقية للنقل الجوي تسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير القطاع في كلا البلدين، إلى جانب طلب دعم مصر لترشح كوبا لعضوية مجلس الإيكاو عن الفئة الثالثة.

سامح الحفني وزير الطيران جمهورية كوبا

