استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وسط أنباء عن إغلاق حكومي محتمل

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في تعاملات وسط تطلع المستثمرين إلى اختتام شهر إيجابي على الرغم من أنباء عن إغلاق حكومي محتمل هذا الأسبوع.

انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 18 نقطة، أي بنسبة 0.04%. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز بأقل من 0.1%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.08%.

في ختام جلسة يوم الاثنين تجاهلت الأسواق الأنباء حول الإغلاق الحكومي، وارتفعت الأسهم الأميركية على ارتفاع جماعي مع استعادة وول ستريت بعضاً من زخمها بفضل شركات التكنولوجيا بعد أسبوعٍ شهد تراجعاً في تجارة الذكاء الاصطناعي.

ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3%. وأغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنسبة 0.5%. وكسب مؤشر داو جونز الصناعي 76 نقطة، أي ما يعادل 0.2%.

ارتفعت أسهم شركة إنفيديا، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، بعد أن ضغطت الشكوك المحيطة بتجارة الذكاء الاصطناعي على سوق الأسهم عمومًا الأسبوع الماضي. حتى أن بعض المتداولين تساءلوا عما إذا كانت هناك طاقة كافية لتشغيل خطة بنية تحتية بين إنفيديا وOpenAI.

وكان سهم إنفيديا قد ارتفع مؤخراً بنسبة 2%. وارتفعت أسهم أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل أدفانسد مايكرو ديفايسز وميكرون تكنولوجي، بنسبة 2% و3% على التوالي.

في الوقت نفسه، قفزت أسهم إلكترونيك آرتس Electronic Arts بأكثر من 5% بعد أن أعلنت شركة ألعاب الفيديو عن تحويلها إلى شركة خاصة في صفقة بقيمة 55 مليار دولار. تجاوزت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ المعلنة تريليون دولار منذ بداية العام حتى الآن، بزيادة قدرها 29% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لغولدمان ساكس.

وتتجه الأنظار نحو إغلاق محتمل للحكومة الفيدرالية مع اقتراب الموعد النهائي للتمويل هذا الأسبوع. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، صرّح الرئيس دونالد ترامب لشبكة إن بي سي نيوز بأنه قد تحدث عمليات فصل جماعي للموظفين الفيدراليين إذا لم يتجنب الكونغرس الإغلاق.

أصبح احتمال إغلاق الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة أكثر ترجيحاً بعد أن التقى كبار الديمقراطيين والجمهوريين بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.

"نحن متجهون نحو الإغلاق"، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بعد انتهاء اجتماع ترامب مع القادة الديموقراطيين في الكونغرس.

وقال دي فانس للصحفيين بعد الاجتماع الذي جاء قبل أقل من يومين من بدء الإغلاق في غياب اتفاق تمويل: "أعتقد أننا نتجه نحو إغلاق لأن الديمقراطيين لن يفعلوا الشيء الصحيح".

أشار المشاركون الديمقراطيون، زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى أن الخلافات بين الجانبين لا تزال كبيرة.





