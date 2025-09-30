قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تلوث بترولي جديد يهدد الشعاب المرجانية والسواحل السياحية بالبحر الأحمر.. تحقيقات عاجلة
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترامب بشأن غزة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
سويلم يتابع موقف مجهودات الوزارة لتطوير البحيرات الشمالية وتأمين فرص العمل للصيادين
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات محافظة المنوفية.. بعد قليل
النتيجة عادلة والزمالك سيتراجع بقوة.. طارق الشناوي يعلق على فوز الأهلي
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
اقتصاد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وسط أنباء عن إغلاق حكومي محتمل

وكالات

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في تعاملات وسط تطلع المستثمرين إلى اختتام شهر إيجابي على الرغم من أنباء عن إغلاق حكومي محتمل هذا الأسبوع.

انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 18 نقطة، أي بنسبة 0.04%. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز بأقل من 0.1%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.08%.

في ختام جلسة يوم الاثنين تجاهلت الأسواق الأنباء حول الإغلاق الحكومي، وارتفعت الأسهم الأميركية على ارتفاع جماعي مع استعادة وول ستريت بعضاً من زخمها بفضل شركات التكنولوجيا بعد أسبوعٍ شهد تراجعاً في تجارة الذكاء الاصطناعي.

ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3%. وأغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنسبة 0.5%. وكسب مؤشر داو جونز الصناعي 76 نقطة، أي ما يعادل 0.2%.

ارتفعت أسهم شركة إنفيديا، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، بعد أن ضغطت الشكوك المحيطة بتجارة الذكاء الاصطناعي على سوق الأسهم عمومًا الأسبوع الماضي. حتى أن بعض المتداولين تساءلوا عما إذا كانت هناك طاقة كافية لتشغيل خطة بنية تحتية بين إنفيديا وOpenAI. 

وكان سهم إنفيديا قد ارتفع مؤخراً بنسبة 2%. وارتفعت أسهم أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل أدفانسد مايكرو ديفايسز وميكرون تكنولوجي، بنسبة 2% و3% على التوالي.

في الوقت نفسه، قفزت أسهم إلكترونيك آرتس Electronic Arts بأكثر من 5% بعد أن أعلنت شركة ألعاب الفيديو عن تحويلها إلى شركة خاصة في صفقة بقيمة 55 مليار دولار. تجاوزت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ المعلنة تريليون دولار منذ بداية العام حتى الآن، بزيادة قدرها 29% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لغولدمان ساكس.

وتتجه الأنظار نحو إغلاق محتمل للحكومة الفيدرالية مع اقتراب الموعد النهائي للتمويل هذا الأسبوع. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، صرّح الرئيس دونالد ترامب لشبكة إن بي سي نيوز بأنه قد تحدث عمليات فصل جماعي للموظفين الفيدراليين إذا لم يتجنب الكونغرس الإغلاق.

أصبح احتمال إغلاق الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة أكثر ترجيحاً بعد أن التقى كبار الديمقراطيين والجمهوريين بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.

"نحن متجهون نحو الإغلاق"، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بعد انتهاء اجتماع ترامب مع القادة الديموقراطيين في الكونغرس.

وقال دي فانس للصحفيين بعد الاجتماع الذي جاء قبل أقل من يومين من بدء الإغلاق في غياب اتفاق تمويل: "أعتقد أننا نتجه نحو إغلاق لأن الديمقراطيين لن يفعلوا الشيء الصحيح".

أشار المشاركون الديمقراطيون، زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى أن الخلافات بين الجانبين لا تزال كبيرة.



 

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

الذهب يسجل مستويات قياسية وسط مخاوف إغلاق حكومي محتمل في أمريكا

فتح باب التظلمات لطلبات الحجز المرفوضة ضمن مبادرة "بيتك في مصر"

«الملاذ الآمن»: الفضة تسجل على مستوياتها في 14 عامًا

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

