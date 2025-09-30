قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

"لا تفوّت نبضة".. معهد الصحة العامة بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمي

أحمد بسيوني

نظم المعهد العالي للصحة العامة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للقلب تحت شعار "لا تفوّت نبضة"، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وبحضور الدكتورة هبة القاضي، عميد المعهد، والدكتورة زينب شطا، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فهمي شارل، رئيس قسم الصحة المهنية وطب الصناعات، والدكتورة حنان أنور، وكيل مديرية الصحة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الصحية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة هبة القاضي أن العالم يحتفل في 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب، وهي مناسبة أطلقها الاتحاد العالمي للقلب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتوعية بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تعد السبب الأول للوفيات على مستوى العالم. وأكدت أن فعاليات الاحتفالية تضمنت تقديم خدمات الفحص والكشف المبكر للمواطنين والعاملين بالمعهد مجانًا، في إطار المبادرات الرئاسية للصحة العامة "100 مليون صحة"، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية.

وأضافت أن الفحوصات شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، الاعتلال الكلوي، إلى جانب برامج الكشف المبكر عن الأورام مثل أورام الرئة، القولون، المثانة والرحم، بالإضافة إلى مبادرات دعم صحة المرأة. كما تم إطلاق فيديو توعوي خاص بالوقاية من أمراض القلب ركز على أهمية تبني أسلوب حياة صحي، والابتعاد عن عوامل الخطورة مثل التدخين، والسمنة، وقلة النشاط البدني، مع التشديد على ضرورة تناول الغذاء الصحي، ممارسة الرياضة بانتظام، الحصول على قسط كافٍ من النوم، والتوعية بمخاطر ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة زينب شطا أن اختيار شعار هذا العام "لا تفوّت نبضة" يرمز إلى أن القلب ليس مجرد عضو حيوي، بل هو مصدر للحياة والحيوية، والحفاظ عليه مسؤولية تقع على عاتق الفرد والمجتمع معًا. وأوضحت أنه على هامش الاحتفالية، نظم المعهد قافلة طبية متكاملة أمام مقره بمنطقة الحضرة البحرية، ضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، حيث شارك نخبة من الأطباء لتقديم خدمات الكشف والتحاليل الطبية المجانية لعدد كبير من أهالي المنطقة.

كما ألقى الدكتور فهمي شارل محاضرة توعوية استعرض خلالها أحدث تقارير الصحة العالمية التي تشير إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي المسبب الأول للوفاة عالميًا، مؤكدًا أن الوقاية ممكنة من خلال الالتزام بعادات صحية إيجابية، وتجنب الممارسات التي تضر بصحة القلب.

وأكدت الدكتورة حنان أنور أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حرصت على دعم الاحتفالية من خلال الدفع بفرق طبية في مختلف التخصصات، لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ورفع وعيهم بخطورة أمراض القلب وطرق الوقاية منها، وتشجيعهم على الفحص الدوري وتبني السلوكيات الصحية السليمة.

واختُتمت فعاليات اليوم بتأكيد الدور الرائد للمعهد العالي للصحة العامة في دعم مبادرات التوعية والكشف المبكر، وترسيخ رسالة جامعة الإسكندرية في حماية صحة الإنسان وتحسين جودة الحياة للمجتمع السكندري.

