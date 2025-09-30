رئيس الوزراء يتفقد مصنع مجموعة العربي لصناعة الزجاج الهندسي

قال الدكتور مصطفى مديولي رئيس مجلس الوزراء انه تفقد مصنع مجموعة العربي لصناعة الزجاج الهندسي الدي يدخل في صناعة الأجهزة المنزلية والمباني لافتا ان هذا ان هذه الصناعة كانت تستورد من الخارج مشيرا الي ان هذا يقلل فاتورة الاستيراد و يوفر فرص عمل .

وأضاف مدبولي أن كل هذه المصانع كان لا يمكن ان تقام الا بوجود بنية تحتيه مشيرا إلى أن الدولة المصرية وفرت البنية التحتية لجذب الاستثمارات .

وأشار مدبولي إلى أنه زار مركز شبين الكوم وتفقد تطوير الكورنيش والمدرسة اليابانية المصرية مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بانشاء ١٠٠ مدرسة يابانية مؤكدا انهم وضعوا خطة لانشاء ٥٠٠ مدرسة يابانية حيث انه نموذج ناجح جدا عالميا .