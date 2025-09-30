سامي عبد الصادق: نجاحات البنك الزراعى نتيجة عمل جماعي متكامل

صرح سامي عبد الصادق نائب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعى : أن ما تحقق من انجاز بفوز البنك الزراعى بعدد من الجوائز الدوليه يؤكد أن البنك الزراعي المصري يسير بخطى متسارعة وعلى المسار الصحيح نحو تحقيق معدلات نمو كبيرة على مستوى كافة قطاعاته

وقال أن ما تحقق هو نتاج جهود سنوات طويلة من العمل الجاد والتكامل بين كافة القطاعات، مشيداً بجهود المجموعة القانونية في العمل وفق أعلى مستويات الجودة لإعلاء مصلحة البنك والعاملين فيه، كما وجه الشكر لقطاعات الدعم على ما بذلوه من جهود كانت محل تقدير عالمي من الجهات المانحة لشهادة (PCI-DSS).

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه البنك الزراعي المصري، بحصوله على شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) بأحدث إصداراتها V4.0.1))، والتي يتم منحها للبنوك التي تطبق أعلى المعايير الأمنية العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وحصول المجموعة القانونية على شهادة الأيزو ISO-9001، تأكيداً على التزام مجموعة الشئون القانونية بتطبيق أعلى معايير الجودة في أداءها المهني.