أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
أخبار البلد

سامي عبد الصادق: نجاحات البنك الزراعى نتيجة عمل جماعي متكامل

سامى عبد الصادق
سامى عبد الصادق
أحمد عبد القوى

صرح سامي عبد الصادق نائب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعى :   أن ما تحقق من انجاز بفوز البنك الزراعى بعدد من الجوائز الدوليه  يؤكد أن البنك الزراعي المصري يسير بخطى متسارعة وعلى المسار الصحيح نحو تحقيق معدلات نمو كبيرة على مستوى كافة قطاعاته

وقال أن ما تحقق هو نتاج جهود سنوات طويلة من العمل الجاد والتكامل بين كافة القطاعات، مشيداً بجهود المجموعة القانونية في العمل وفق أعلى مستويات الجودة لإعلاء مصلحة البنك والعاملين فيه، كما وجه الشكر لقطاعات الدعم على ما بذلوه من جهود كانت محل تقدير عالمي من الجهات المانحة لشهادة (PCI-DSS).
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه البنك الزراعي المصري، بحصوله على شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) بأحدث إصداراتها V4.0.1))، والتي يتم منحها للبنوك التي تطبق أعلى المعايير الأمنية العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وحصول المجموعة القانونية على شهادة الأيزو ISO-9001، تأكيداً على التزام مجموعة الشئون القانونية بتطبيق أعلى معايير الجودة في أداءها المهني.

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

