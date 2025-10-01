اقتراحات من "إسكان النواب" لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحديد والصلب

أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجهود النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر، مؤكدًا أن هذه الصناعة الاستراتيجية تمثل سلاحًا وطنيًا لبناء اقتصاد قوي وصناعة وطنية رائدة، وركيزة أساسية للتنمية الصناعية والاقتصادية.

وقال «مسعود» فى بيان له أصدره اليوم: إن اهتمام الحكومة بهذه الصناعة الحيوية يُعزز من خطط الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الحديد والصلب، والاتجاه نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية ، بما يحقق مكاسب كبرى للاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية في الخارج ، مؤكداً أن منتجات الحديد والصلب تُستخدم على نطاق واسع في القطاع العقاري والبنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، ما يجعل تطوير هذه الصناعة أحد أهم عوامل نجاح خطط الدولة في الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

وطالب المهندس أمين مسعود ، الحكومة تنفيذ مجموعة من الاقتراحات والحوافز والإجراءات الداعمة لهذه الصناعات الاستراتيجية، وفى مقدمتها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجال الحديد والصلب والتوسع في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لزيادة الجودة ، وخفض التكلفة ودعم برامج التدريب والتأهيل للعمالة الفنية مع وضع حوافز تصديرية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الاقتراحات التى تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى من صناعات الحديد والصلب والاتجاه نحو التصدير لهذه الصناعة المهمة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، في خطوة تؤكد أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد وطني قوي قائم على الصناعة والإنتاج.