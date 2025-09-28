قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
منافس جديد لـ واتساب يظهر في الهند.. ما هو تطبيق أراتاي؟
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
لطلاب أولى ثانوي| خطوات الدخول على منصة “كيريو” المخصصة لمادة البرمجة
باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع جهود النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً لمتابعة جهود النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورمحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن هناك تصورا واستراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر خلال السنوات العشر القادمة، تم إعدادها من جانب لجنة متخصصة تم تشكيلها تضم العديد من الجهات المعنية، وذلك لبحث ودراسة مختلف المقترحات والتوصيات التي من شأنها النهوض بهذه الصناعة المهمة التي تمثل عنصرا فعالا وركيزة أساسية تدخل في العديد من الصناعات والمجالات التنموية.

وأكد رئيس الوزراء أننا نستهدف من خلال تنفيذ وتطبيق مختلف بنود الاستراتيجية المتكاملة للنهوض بصناعة الحديد والصلب، جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة الحديد والصلب، تعظيماً لما نمتلكه من العديد من المقومات والإمكانات في هذا الصدد، وذلك من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا المطبقة في هذا المجال، بما يضمن تعزيز أوجه النمو والاستدامة المرجوة ويرفع من كفاءة الإنتاج وضمان الجودة، وصولا لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من هذا القطاع الحيوي في العديد من الأسواق العالمية.

وتناول الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، جهود النهوض بقطاع صناعة الحديد والصلب، وما يتم بذله في هذا الإطار للحفاظ على قدرات وتنافسية المنتجات المصرية من هذه الصناعة الواعدة، لافتا كذلك إلى ما يتم في إطار توطين وتعميق الصناعات المغذية لصناعة الحديد والصلب، باعتبار مخرجات هذه الصناعة مدخلات للعديد من الصناعات، وهو ما يدعم قطاعات الصناعة بوجه عام، ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

الدكتور مصطفى مدبولي مصر الحكومة الوزراء مدبولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

لبلبة تشارك في جولة تفقدية لراعي مصر

لبلبة تشارك "راعي مصر" في جولة إنسانية بالمنيا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

جامعة سوهاج

طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يفتتحون العام الدراسي باحتفالية مهيبة

نائب رئيس المصري .. المجلس فى انعقاد دائم مع رئيسه رغم وجوده خارج البلاد

نائب رئيس المصري .. المجلس فى انعقاد دائم مع رئيسه رغم وجوده خارج البلاد

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تنمية الثروة السمكية في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: شعائرنا الدينية من العادة إلى العبادة

المزيد