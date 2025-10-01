السفير صلاح حليمة: الدولة المصرية شهدت تحولا جذريا في سياستها الدولية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم

أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وحتى الآن شهدت تحولًا جذريًا في توجهات السياسة الخارجية المصرية، والتي باتت تقوم على رؤية جديدة ترتكز على البعد الجيوسياسي، لا الجغرافي.

وأوضح، في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لم تعد تنظر إلى القارة الإفريقية أو المنطقة العربية بمعزل عن محيطهما، بل باعتبارهما جزءًا متكاملاً من منظومة إقليمية ودولية أوسع تشمل أوروبا وآسيا.

وأضاف حليمة أن هذه الرؤية انعكست على مسارات التحرك المصري، حيث اتخذت أبعادًا متعددة شملت المحور الأمني العسكري المرتبط بالأمن القومي، والمحور السياسي من خلال إقامة شراكات استراتيجية، فضلًا عن المحور الاقتصادي الذي ركّز على تعزيز الشراكات والنمو، وأخيرًا المحور الاجتماعي الذي أولى اهتمامًا خاصًا بملفات التعليم والصحة وبناء القدرات.

وأشار إلى أن مصر حرصت على الجمع بين التحرك الثنائي والتحرك المتعدد الأطراف، من خلال التعاون العربي الإفريقي، والعربي الأوروبي، والإفريقي الدولي بمختلف أبعاده.

وذكر، أن الدور المصري البارز في القارة الإفريقية عكس هذه الرؤية بشكل عملي، لاسيما من خلال دعم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمساهمة في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.

وشدد، على أن هذه الجهود أسهمت في تنشيط حركة التجارة البينية داخل القارة، بما يعزز التكامل الاقتصادي الإفريقي ويؤكد الدور الريادي لمصر في القارة.

