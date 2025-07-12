السفير صلاح حليمة عن اجتماع الاتحاد الأفريقي: “المحور الاقتصادي يتصدر”

علق السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة غينيا، موضحا أن هناك اجتماع تنسيقي بين المجموعات الخمسة للدول بتلك المجموعات، وهذا هو الاجتماع السابع.

وأكد السفير صلاح حليمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة «dmc» على أن الهدف الرئيسي هو الشؤون الاقتصادية بالدرجة الأولى، ويركز في هذا الصدد على الحالة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة، بهدف تشجيع عملية الاندماج الإقليمي والتكامل القاري.

القطاعات الإنتاجية المختلفة

ولفت إلى أن ذلك هو الهدف الرئيسي وفقا للدور المصري الواضح منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتفعيلها للمحور المنشود، أو فيما يتعلق بالبنية التحتية أو القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأوضح أن الدور المصري في تلك الحالة دور مزدوج في المجال الاقتصادي، سواء فيما يتعلق بدول الشمال الإفريقي أو فيما يتعلق بملف الإنتاج.