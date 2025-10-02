عماد الدين عن اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود: تل أبيب تؤمن بالقوة الباطشة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّ سلوك الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية، ومحاولاته إلصاق التهم بمصر ودول أخرى، يؤكد أن إسرائيل دولة لا تؤمن إلا بالقوة الباطشة، ولا تعترف بأي مواثيق دولية أو حقوق إنسانية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو شهاب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ اعتراض إسرائيل للأسطول المتجه إلى غزة كان أمراً متوقعاً، فهي أعلنت مراراً أنها لن تسمح له بالوصول، مؤكدًا، أن الفائدة الأساسية من هذه الخطوة هي فضح حقيقة الدور الإسرائيلي الرافض لكل القيم الإنسانية والديمقراطية التي طالما ادّعتها.

وأوضح، أن اعتراض الأسطول الأخير في المياه الدولية، قبل أن يصل حتى إلى المياه الإقليمية الفلسطينية، يثبت النهج العدواني الإسرائيلي المتجذر.

وتابع، أن هذا السلوك الإسرائيلي ساهم في تغيير الرأي العام العالمي، خصوصاً بين الشباب في أوروبا والولايات المتحدة، حيث أدركوا زيف الخطاب الإسرائيلي القائم على الدعاية المغلوطة، مشددًا، على أن ما يحدث الآن يضع إسرائيل في مواجهة مفتوحة مع القيم الإنسانية العالمية.

وذكر، أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل هي امتداد لسياسات الاحتلال التي تنكرت مراراً لمواثيق حقوق الإنسان، وهو ما يجعل المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى جديته في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

