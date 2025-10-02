قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري يكشف تفاصيل إغلاق "اليوتيوب" منصة الزعيم جمال عبد الناصر
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كل الإجراءات لحماية أمنها المائي وفق القانون الدولي
رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد
وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس
عباس شراقي: سياسة التشغيل الأحادي لسد النهضة وراء فيضانات السودان الأخيرة
مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الفلبين في ضحايا الزلزال
ناسا توثق مشهدا فضائيا مذهلا فوق دولتين عربيتين.. ماذا حدث؟
نجوم الفن فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
وثيقة مسربة تكشف مفاجأة | حاخام يهودي ضمن أعضاء مجلس إدارة حكم غزة
مصرع 36 وإصابة 200 في انهيار سقالات كنيسة تحت الإنشاء بإثيوبيا
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حركة فتح: منع أسطول المساعدات لغزة جريمة جديدة تضاف لملف الاحتلال

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
علي مكي

أكد الدكتور ماهر صافي، القيادي في حركة فتح، أن منع الاحتلال الإسرائيلي لأسطول "الصمود" المحمَّل بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال، مشددًا على أن ما يجري من إبادة وتجويع بحق ملايين الفلسطينيين يتم تحت أنظار العالم وبدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.


وقال صافي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  إن الأسطول جاء تعبيرًا عن تضامن دولي واسع، شاركت فيه شعوب أوروبا من إسبانيا إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث خرجت مظاهرات غاضبة دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني. 


وأضاف أن هذه الجهود الإنسانية تعرضت لإجهاض متعمّد على يد قوات الاحتلال التي اعترضت القوارب ومنعت وصول المساعدات، في ظل صمت دولي مريب.
وانتقد صافي الانحياز الأمريكي الواضح للاحتلال، مؤكّدًا أنّ السياسات الأمريكية تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لممارسة القتل والتجويع والتهجير بحق الفلسطينيين، وتُعاملها كـ"دولة وظيفية" لتنفيذ المخططات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن الموقف الإسباني، الذي تَمثّل في تقديم احتجاج رسمي لإسرائيل عقب الاعتداء على الأسطول، قد يشكل بداية لتحرك أوسع من دول أخرى، خاصة في أمريكا اللاتينية وفرنسا التي سبق أن أظهرت تضامنًا عمليًا من خلال دعمها الإنساني وزياراتها لمصر لمتابعة أوضاع الجرحى الفلسطينيين.


وختم صافي بالتأكيد على أن المواقف الدولية يجب أن تتحول إلى خطوات عملية تُلزم الاحتلال بوقف جرائمه فورًا، وفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية للوصول إلى غزة، معتبرًا أنّ أي تراجع أو صمت يصب في مصلحة الاحتلال ويطيل أمد المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

غزة الاحتلال حركة فتح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

ترشيحاتنا

غزة

خبير علاقات دولية: الموقف العربي الموحد خط الدفاع الأخير عن الحقوق الفلسطينية

المساعدات الإنسانية

حركة فتح: منع أسطول المساعدات لغزة جريمة جديدة تضاف لملف الاحتلال

غزة

محمد موسى يدين منع أسطول المساعدات إلى غزة ويصفه بـ«الجريمة النكراء»

بالصور

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

فيديو

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد