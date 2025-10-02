حركة فتح: منع أسطول المساعدات لغزة جريمة جديدة تضاف لملف الاحتلال

أكد الدكتور ماهر صافي، القيادي في حركة فتح، أن منع الاحتلال الإسرائيلي لأسطول "الصمود" المحمَّل بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال، مشددًا على أن ما يجري من إبادة وتجويع بحق ملايين الفلسطينيين يتم تحت أنظار العالم وبدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.



وقال صافي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الأسطول جاء تعبيرًا عن تضامن دولي واسع، شاركت فيه شعوب أوروبا من إسبانيا إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث خرجت مظاهرات غاضبة دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني.



وأضاف أن هذه الجهود الإنسانية تعرضت لإجهاض متعمّد على يد قوات الاحتلال التي اعترضت القوارب ومنعت وصول المساعدات، في ظل صمت دولي مريب.

وانتقد صافي الانحياز الأمريكي الواضح للاحتلال، مؤكّدًا أنّ السياسات الأمريكية تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لممارسة القتل والتجويع والتهجير بحق الفلسطينيين، وتُعاملها كـ"دولة وظيفية" لتنفيذ المخططات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن الموقف الإسباني، الذي تَمثّل في تقديم احتجاج رسمي لإسرائيل عقب الاعتداء على الأسطول، قد يشكل بداية لتحرك أوسع من دول أخرى، خاصة في أمريكا اللاتينية وفرنسا التي سبق أن أظهرت تضامنًا عمليًا من خلال دعمها الإنساني وزياراتها لمصر لمتابعة أوضاع الجرحى الفلسطينيين.



وختم صافي بالتأكيد على أن المواقف الدولية يجب أن تتحول إلى خطوات عملية تُلزم الاحتلال بوقف جرائمه فورًا، وفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية للوصول إلى غزة، معتبرًا أنّ أي تراجع أو صمت يصب في مصلحة الاحتلال ويطيل أمد المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.