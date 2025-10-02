رئيس الوزراء: هناك ثوابت بالموقف المصري تجاه الحرب في غزة

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

موقف مصر الثابت

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة إن رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية تؤكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.



وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك ثوابت في الموقف المصري تجاه الحرب في غزة على رأسها وقف إطلاق النار ورفض التهجير وإدخال المساعدات وعدم ضم أي أراض فلسطينية.

جدير بالذكر؛ تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز الخدمة الوطنية، واللواء أيمن مطر، نائب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.