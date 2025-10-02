خمسة صواريخ من غزة تضرب جنوب إسرائيل في يوم الغفران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة على جنوب دولة الاحتلال، خلال يوم الغفران اليهودي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصده خمسة صواريخ أطلقت من القطاع بعد انطلاق صفارات الإنذار في أشدود، وفقا لما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت أربعة صواريخ، بينما سقط صاروخ واحد في منطقة مفتوحة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت كتائب القسام دكها لموقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال شمال حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

وكشفت القسام ، أن بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو القسام تدمير دبابة "ميركفاه" صهيونية بعبوة أرضية شديدة الانفجار مما أدى لاشتعال النيران بداخلها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح في شارع النصر غرب مدينة غزة بتاريخ 29-9-2025م.