الشرطة الاسكتلندية للمواطنين بعد هجوم الكنيس اليهودي: ابقوا متيقظين

أعلنت الشرطة في اسكتلندا أنها على اتصال بقادة المجتمع بعد هجوم الكنيس اليهودي الذي وقع اليوم في مانشستر، شمال إنجلترا، وطلبت من الجمهور "البقاء متيقظين دون قلق".

وقال مساعد رئيس الشرطة في اسكتلندا ستيوارت هيوستن، في بيان نشرته شرطة اسكتلندا: "نتقدم بأحر التعازي إلى الجالية اليهودية والضحايا وعائلاتهم وجميع المتضررين من حادث مانشستر"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال: "في أعقاب الحادث، نتواصل بنشاط مع الزعماء الدينيين وقادة المجتمع". "في حين لا توجد معلومات استخباراتية تشير إلى أي تهديد محدد في اسكتلندا، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأطلب من الجمهور البقاء متيقظين دون قلق".

وأضاف هيوستن أن دوريات شرطة إضافية حول المعابد اليهودية وغيرها من الأماكن اليهودية يجري تنفيذها بالفعل "كجزء من خطتنا الشرطية الحالية للأعياد اليهودية الكبرى".