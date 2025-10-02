وزير الخارجية: ثغرات كثيرة تحتاج للمناقشة في خطة ترامب حول غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورؤيته لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات صحفية، بحسب «سكاي نيوز عربي»، مساء الخميس، أن «خطة ترامب بشأن غزة تحتاج إلى مزيد من المناقشات حول كيفية تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالحكم، والترتيبات الأمنية».

وأكد: «هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدها بشأن خطة ترامب لغزة، وإذا كانت هناك إرادة سياسية فأعتقد أن هذه الخطة الخاصة بغزة يمكن تنفيذها على أرض الواقع، لكن الأمر يتطلب مشاركة».

وشدد على أن مصر حذرة جدًا وتجري محادثات مع حركة حماس الآن لمعرفة ردّها على خطة ترامب.

وفي وقت سابق، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مع ممثلي كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي MEDEF، وذلك في إطار الحرص على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المصرية - الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، والذي توج بالارتقاء بمستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية. كما نوه بالنجاحات التي حققتها الشركات الفرنسية العاملة في مصر، لاسيما في مشروعات النقل القومية، معرباً عن تطلع مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية، لاسيما في ضوء أن مصر تعتبر ثالث أكبر وجهة للاستثمارات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، وفرنسا سابع أكبر مستثمر أجنبي وثالث أكبر مستثمر أوروبي في السوق المصري، مشيراً إلى وجود نحو ١٦٠ شركة فرنسية تعمل حالياً في مصر.

كما رحب وزير الخارجية بمخرجات المنتدى الاقتصادي الأخير الذي عُقد في شهر مايو تحت رعاية رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي، وسلط الضوء على الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات الفرنسية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى الفرص الكبيرة التي تملكها مصر في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والنقل والموانئ وصناعة السيارات والاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، معرباً عن التطلع لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الصناعية المشتركة بين البلدين.

واستعرض وزير الخارجية كذلك الامتيازات الاستثمارية التي توفرها الحكومة المصرية، والجهود التي بُذلت خلال الأعوام الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال، مستعرضاً مجموعة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.