هاجمهم لأنهم يهود .. ستارمر يصف اعتداء مانشستر بالإرهاب الديني الخطير

صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الخميس، بأن مهاجم كنيس مانشستر استهدف اليهود "لأنهم يهود"، مضيفًا أن على المملكة المتحدة دحر هذه الكراهية المتصاعدة.

وقال ستارمر في مؤتمر صحفي: "اليوم، في يوم الغفران، أقدس يوم لدى الجالية اليهودية، ارتكب شخص حقير هجومًا إرهابيًا هاجم اليهود لأنهم يهود، وهاجم بريطانيا بسبب قيمنا"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "مع أن هذه ليست كراهية جديدة، إلا أنها أمرٌ لطالما تعايش معه اليهود، ويجب أن نكون واضحين: إنها كراهية تتصاعد من جديد، وعلى بريطانيا دحرها من جديد".

وأعلنت الشرطة في اسكتلندا أنها على اتصال بقادة المجتمع بعد هجوم الكنيس اليهودي الذي وقع اليوم في مانشستر، شمال إنجلترا، وطلبت من الجمهور "البقاء متيقظين دون قلق".

وقال مساعد رئيس الشرطة في اسكتلندا ستيوارت هيوستن، في بيان نشرته شرطة اسكتلندا: "نتقدم بأحر التعازي إلى الجالية اليهودية والضحايا وعائلاتهم وجميع المتضررين من حادث مانشستر"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال: "في أعقاب الحادث، نتواصل بنشاط مع الزعماء الدينيين وقادة المجتمع". "في حين لا توجد معلومات استخباراتية تشير إلى أي تهديد محدد في اسكتلندا، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأطلب من الجمهور البقاء متيقظين دون قلق".

وأضاف هيوستن أن دوريات شرطة إضافية حول المعابد اليهودية وغيرها من الأماكن اليهودية يجري تنفيذها بالفعل "كجزء من خطتنا الشرطية الحالية للأعياد اليهودية الكبرى".