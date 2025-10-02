قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات مذلة لقادة إسرائيل يعترفون فيها بهزيمتهم في حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية
زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت
احتجاجات واسعة.. غضب يوناني متصاعد بسبب اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
حادث أمني خطير.. عبوة ناسفة تستهدف جنودا إسرائيليين بغزة
احذر من قطع الخدمة.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2025 وطرق السداد والاستعلام
الزمالك يستضيف ذهاب الكونفدرالية أمام ديكيداها الصومالي بالقاهرة
لو قالي بحبك كنت وافقت.. سماح أنور تكشف حقيقة ارتباطها بـ سمير صبري
بالتصالح.. وقف تنفيذ عقوبة إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
توك شو

احتجاجات واسعة.. غضب يوناني متصاعد بسبب اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود

أسطول الصمود
هاني حسين

قال عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" في أثينا، إنه هناك  تظاهرات ضخمة انطلقت أمام وزارة الخارجية اليونانية مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لحماية المواطنين اليونانيين المشاركين في قافلة الصمود.

وأضاف خلال تصريحات، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغضب الشعبي والرسمي في اليونان تصاعد بشكل كبير تجاه ما حدث مع أسطول الصمود، مشيرًا إلى أن القرصنة التي قامت بها البحرية الإسرائيلية أثارت موجة احتجاجات واسعة.

وتابع، أنّ وزارة الخارجية اليونانية أكدت مشاركة 27 مواطنًا يونانيًا ضمن أسطول الصمود المتجه نحو غزة، مشيرة إلى أنهم يتمتعون بصحة جيدة وأنه لا توجد مؤشرات على تعرضهم لأي أعمال عنف.

وأشار إلى أن السفن تم توجيهها تحت مرافقة بحرية إسرائيلية نحو ميناء أجدود، حيث ستجري إجراءات تسجيل وإبعاد المشاركين. وأكدت الوزارة قيام السفيرة اليونانية في تل أبيب بزيارة موقع احتجاز المواطنين لتقديم الدعم القنصلي اللازم.

ولفت، إلى أن الخارجية اليونانية قدمت مذكرات احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي طالبت فيها بضمان سلامة المواطنين اليونانيين وجميع المشاركين في القافلة، كما تعمل الوزارة على التنسيق مع الدول الأخرى المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المشاركين.

وذكر، أن اعتراض البحرية الإسرائيلية للسفن أثار حفيظة الأوساط السياسية اليونانية، حيث وصف الحزب الشيوعي اليوناني ما جرى بأنه هجوم قرصنة ينتهك القانون الدولي ويهدد الشعب الفلسطيني.

طريقة عمل مربي الطماطم
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
اللانشون
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
