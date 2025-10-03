آخر تحديث لسعر عيار 21 مساء اليوم الجمعة 3-10-2025

ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 3-10-2025 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

عيار 21 يرتفع

سجل سعر عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب؛ زيادة قيمتها 45 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس الخميس .

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو 5200 جنيه للبيع و 5225 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وكان سعر الذهب قد زادت قيمته في المتوسط بعد هدوء السوق بعد حالة التذبذب التي شهدها المعدن الأصفر مساء أمس عقب قرار اعلان البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة .

الذهب وسعر الفائدة

وعقب تخفيض لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي مساء أمس الخميس، مقدار 100 نقطة أساس؛ هوي سعر جرام الذهب بقيمة 55 جنيه في المتوسط بعد زيادة كان قد سجلها قبل أيام كسرت حاجزالـ 130 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 5942 جنيه للبيع و 5971 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4457 جنيه للبيع و 4478 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأقل قيمة نحو 3466 جنيه للبيع و 3483 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3881 دولار للبيع و 3882 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 41.6 ألف جنيه للبيع و 41.8 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ، مدفوعةً باستمرار أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ سبع سنوات تقريبًا، وفشل المشرّعين في التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل الحكومي.

وبحسب تقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات، جاءت هذه الارتفاعات مدعومة كذلك بتنامي التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي