شيرين: أطالب بتكثيف الوعي حول قضايا الغارمين ومواجهة الأنماط الاستهلاكية

شهدت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ، الدورة الحادية والأربعين التى تستمر حتي 6 أكتوبر مناقشات ساخنة خلال ندوة فيلم "فاطمة" من توثيق مؤسسة مصر الخير ، حول قضايا الغرم وضرورة نشر التوعية المجتمعية بقضايا الغارمين والغارمات.

حضر الندوة الكاتب والناقد السينمائي أمير أباظة ،رئيس المهرجان ، والفنانة شيرين ، والفنانة نجلاء فتحي، والدكتورة حنان الدرباشي ،رئيس قطاعي التكافل والغارمين بمؤسسة مصر الخير ، والمخرج مهند دياب .

وأكدت الفنانة شيرين في كلمتها ضرورة نشر الوعي المجتمعي بقضية الغرم محذرة من انتشار النمط الاستهلاكي في بعض الأسر وأن تقوم الأسرة والمجتمع بدورها في التوعية بخطورة هذا النمط الاستهلاكي وما يمكن أن يؤدي إليه من قضايا الغرم .

وشددت على أهمية قيام المؤسسات الأهلية بحملات توعية للتصدي لهذه العادات السلبية التي تؤدي إلى الوقوع في براثن السجون مما يؤدي إلى تفكك الأسرة وانهيارها وهو ما تحدثت عنه عن قناعاتي بأهمية التصدي لهذه الظاهرة ، وبالتالي نحتاج لحملات توعية مكثفة حول مسبباتها لمعرفة المستحق أو غير المستحق للمساعدة .

وردت الدكتورة حنان الدرباشي ، رئيس قطاعي التكافل والغارمين بمؤسسة مصر الخير ، على الفنانة شيرين بأن المؤسسة تقوم فعلياً بنشر التوعية المجتمعية بقضايا الغارمين ومواجهة الأنماط الاستهلاكية وذلك من خلال أبواب جديدة للتوعية عبر استخدام القوة الناعمة والفن بتوثيق أفلام تسجيلية ومشاركتنا بها في المهرجانات الفنية والثقافية حتى نستطيع تحقيق حالة من المشاركة بيننا وبين صناع الدراما لأنها الأقرب والأكثر في توصيل رسائل توعية مباشرة للأسر .

وشددت على وجود قواعد وضوابط ثابتة لدى مؤسسة مصر الخير لضمان عدم تعدد الاستدانة ومساعدة المستحقات فعلياً من خلال البحث الميداني الدقيق وهل الحالة متعددة الاستدانة وهل حسنة أم سيئة السمعة ونفذنا جزءا خاصا بتجفيف منابع الغرم ، وبدأنا نلجأ للمخرج مهند دياب للتعريف بقضايا الغرم وتوثيق قضايا الغارمين من خلال عرض الكثير من الحالات التي تستحق فعلياً للمساعدة .

وأكدت أن اختيار فيلم فاطمة" لمناقشته خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يأتي تقديرًا لرسالته الإنسانية التنموية ، حيث استطاع أن يسلط الضوء على قضية الغارمات من منظور اجتماعي وهو ما يحتاج إليه المجتمع بصورة كبيرة في الوقت الراهن .

من جانبه أكد الكاتب والناقد السينمائي أمير أباظة ،رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ، على أهمية توثيق تجربة الغارمين والغارمات وهو ما تنبهت إليه مؤسسة مصر الخير من خلال عرض هذه القضية الهامة من خلال ثلاثة أفلام مختلفة وهي فيلم "فاطمة" وفيلم "حكاية أمل" و"بحيرة قارون" لنشر التوعية المجتمعية بقضية الغرم.

وأوضح أن فيلم "فاطمة" يمس قضية هامة جدا وهي الغارمات ، حيث وجدت فاطمة الحلول عند "مصر الخير" وقبلها كانت الدنيا مظلمة ومغلقة في وجهها ، لافتاً إلى أننا نجد سيدات يتم حبسهن بسبب مبالغ بسيطة مثلا ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه ، وهو ما يعكس دور مؤسسة مصر الخير في نشر الوعي المجتمعي بهذه القضية الهامة ،و أعتقد أن استخدام السينما للتعريف بهذه القضية الهامة لإنقاذ الأسر المصرية من الضياع .

وأكد المخرج مهند دياب ، مخرج فيلم فاطمة ، أن توثيق الأفلام التي تناقش قضايا الغارمين والغارمات وما تقوم به مؤسسة مصر الخير في هذا المجال يسهم في بناء وعي مختلف ويدفع المجتمع للتفكير في حلول واقعية لقضايا الغرم ، موجهاً الشكر لمؤسسة مصر الخير على دعمها وإيمانها بقوة الفن في نشر الوعي وإحداث التغيير في المجتمع.