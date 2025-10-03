قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيرين: أطالب بتكثيف الوعي حول قضايا الغارمين ومواجهة الأنماط الاستهلاكية

مهرجان الإسكندرية السينمائي
مهرجان الإسكندرية السينمائي
أحمد إبراهيم

شهدت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ، الدورة الحادية والأربعين التى تستمر حتي 6 أكتوبر مناقشات ساخنة خلال ندوة فيلم "فاطمة" من توثيق مؤسسة مصر الخير ، حول قضايا الغرم وضرورة نشر التوعية المجتمعية بقضايا الغارمين والغارمات.

حضر الندوة الكاتب والناقد السينمائي أمير أباظة ،رئيس المهرجان ، والفنانة شيرين ، والفنانة نجلاء فتحي، والدكتورة حنان الدرباشي ،رئيس قطاعي التكافل والغارمين بمؤسسة مصر الخير ، والمخرج مهند دياب .

وأكدت الفنانة شيرين في كلمتها ضرورة نشر الوعي المجتمعي بقضية الغرم محذرة من انتشار النمط الاستهلاكي في بعض الأسر وأن تقوم الأسرة والمجتمع بدورها في التوعية بخطورة هذا النمط الاستهلاكي وما يمكن أن يؤدي إليه من قضايا الغرم .

وشددت على أهمية قيام المؤسسات الأهلية بحملات توعية للتصدي لهذه العادات السلبية التي تؤدي إلى الوقوع في براثن السجون مما يؤدي إلى تفكك الأسرة وانهيارها وهو ما تحدثت عنه عن قناعاتي بأهمية التصدي لهذه الظاهرة ، وبالتالي نحتاج لحملات توعية مكثفة حول مسبباتها لمعرفة المستحق أو غير المستحق للمساعدة .

وردت الدكتورة حنان الدرباشي ، رئيس قطاعي التكافل والغارمين بمؤسسة مصر الخير ، على الفنانة شيرين بأن المؤسسة تقوم فعلياً بنشر التوعية المجتمعية بقضايا الغارمين ومواجهة الأنماط الاستهلاكية وذلك من خلال أبواب جديدة للتوعية عبر استخدام القوة الناعمة والفن بتوثيق أفلام تسجيلية ومشاركتنا بها في المهرجانات الفنية والثقافية حتى نستطيع تحقيق حالة من المشاركة بيننا وبين صناع الدراما لأنها الأقرب والأكثر في توصيل رسائل توعية مباشرة للأسر .

 وشددت على وجود قواعد وضوابط ثابتة لدى مؤسسة مصر الخير لضمان عدم تعدد الاستدانة ومساعدة المستحقات فعلياً من خلال البحث الميداني الدقيق وهل الحالة متعددة الاستدانة وهل حسنة أم سيئة السمعة ونفذنا جزءا خاصا بتجفيف منابع الغرم ، وبدأنا نلجأ للمخرج مهند دياب للتعريف بقضايا الغرم وتوثيق قضايا الغارمين من خلال عرض الكثير من الحالات التي تستحق فعلياً للمساعدة .

وأكدت أن اختيار فيلم فاطمة" لمناقشته خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يأتي تقديرًا لرسالته الإنسانية التنموية ، حيث استطاع أن يسلط الضوء على قضية الغارمات من منظور اجتماعي وهو ما يحتاج إليه المجتمع بصورة كبيرة في الوقت الراهن .

من جانبه أكد الكاتب والناقد السينمائي أمير أباظة ،رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ، على أهمية توثيق تجربة الغارمين والغارمات وهو ما تنبهت إليه مؤسسة مصر الخير من خلال عرض هذه القضية الهامة من خلال ثلاثة أفلام مختلفة وهي فيلم "فاطمة" وفيلم "حكاية أمل" و"بحيرة قارون" لنشر التوعية المجتمعية بقضية الغرم.

وأوضح أن فيلم "فاطمة" يمس قضية هامة جدا وهي الغارمات ، حيث وجدت فاطمة الحلول عند "مصر الخير" وقبلها كانت الدنيا مظلمة ومغلقة في وجهها ، لافتاً إلى أننا نجد سيدات يتم حبسهن بسبب مبالغ بسيطة مثلا ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه ، وهو ما يعكس دور مؤسسة مصر الخير في نشر الوعي المجتمعي بهذه القضية الهامة ،و أعتقد أن استخدام السينما للتعريف بهذه القضية الهامة لإنقاذ الأسر المصرية من الضياع .

وأكد المخرج مهند دياب ، مخرج فيلم فاطمة ، أن توثيق الأفلام التي تناقش قضايا الغارمين والغارمات وما تقوم به مؤسسة مصر الخير في هذا المجال يسهم في بناء وعي مختلف ويدفع المجتمع للتفكير في حلول واقعية لقضايا الغرم ، موجهاً الشكر لمؤسسة مصر الخير على دعمها وإيمانها بقوة الفن في نشر الوعي وإحداث التغيير في المجتمع.

الإسكندرية مهرجان الإسكندرية مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

ترشيحاتنا

هيونداي إلنترا 2025

أسعار هيونداي إلنترا 2025 في السوق السعودي.. تبدأ من 79 ألف ريال| صور

كيا سيلتوس 2024

كيا سيلتوس 2024 بحالة كسر الزيرو.. أسعار المستعمل

تويوتا

أقوى سيارة من تويوتا للطرق الوعرة قد تأتي قريبًا بمنفذ شحن

بالصور

وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين

طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين

انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل بمهرجان الشرقية للخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد